رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی: زمان داریم اما نه زیاد
اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس دیدهبان هستهای سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه ۸ سپتامبر گفت که امیدوار است در «چند روز آینده» به توافقی با ایران برای از سرگیری کامل بازرسیها از سایتهای آن کشور دست یابد و هشدار داد که زمان «زیادی» باقی نمانده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پس از آنکه تهران پس از حملات اسرائیل و ایالات متحده در ماه ژوئن، همکاری خود با این آژانس را به حالت تعلیق درآورد، در حال مذاکره با تهران در مورد چگونگی از سرگیری کامل بازرسیهای خود از سایتهای هستهای کلیدی بوده است.
بازرسان پس از حمله بیسابقه اسرائیل در ۱۳ ژوئن و حمله به تاسیسات هستهای و نظامی، ایران را ترک کردند. واشنگتن بعدا با حملات به تاسیسات هستهای کلیدی در فوردو، اصفهان و نطنز به عملیات پیوست.
در اواخر ماه اوت، یک تیم آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای نظارت بر جایگزینی سوخت در نیروگاه هستهای بوشهر، به ایران بازگشت.
رافائل گروسی، رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در بیانیهای در جلسه فصلی هیئت مدیره گفت که در مذاکرات برای دستیابی به توافقی برای از سرگیری کامل بازرسیها «پیشرفت» حاصل شده است.
او گفت:«صمیمانه امیدوارم که ظرف چند روز آینده بتوان به نتیجهای موفقیتآمیز از این بحثها دست یافت تا از سرگیری همکاری ضروری ما با ایران تسهیل شود.»
در حالی که جزئیات «ماهیت» توافق هنوز در حال بررسی بود، گروسی گفت که زمان رو به اتمام است.
او در روز افتتاحیه نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با حضور ۳۵ کشور گفت:«هنوز زمان وجود دارد، نه زیاد، اما همیشه وقتی حسن نیت و حس مسئولیتپذیری وجود داشته باشد، کافی است.»
ایافپی/ب.ن