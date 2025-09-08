نوری مالکی: هرگونه تعویق در انتخابات به معنای پایان روند سیاسی است

رئیس ائتلاف دولت قانون، می‌گوید هرگونه تأخیر در برگزاری انتخابات به منزله‌ی پایان روند سیاسی و دموکراسی در عراق خواهد بود

5 ساعت پیش

نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، در یک گردهمایی مردمی با عشایر استان بابل برای حمایت از ائتلاف خود در انتخابات، اعلام کرد که روند سیاسی باید ادامه یابد و شهروندان نیز از تداوم آن حمایت کنند.

وی با بیان اینکه برای حل مشکلات و تعامل صحیح میان تمام عراقی‌ها باید به قانون اساسی اتکا کرد، گفت: «ما می‌خواهیم عراق را از جنگ‌ها، رویارویی‌ها و بحران‌ها محافظت کنیم.»

مالکی با اشاره به اینکه دوران تانک، زره‌پوش و کودتا به سر آمده و اکنون عصر صندوق‌های رأی است، افزود: «خفاش‌ها می‌خواهند علیه روند سیاسی کودتا کنند، اما ما اجازه نخواهیم داد دیکتاتوری، نژادپرستی فرقه‌ای و گورهای دسته‌جمعی بازگردند.»

رئیس ائتلاف دولت قانون در پایان با پافشاری بر لزوم برگزاری انتخابات در موعد مقرر، تأکید کرد: «انتخابات نباید به تعویق بیفتد. هرگونه تأخیر به معنای پایان روند سیاسی و دموکراسی در عراق است.»