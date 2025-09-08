دیدار پرزیدنت بارزانی و فخری کریم؛ بررسی اوضاع عراق و روابط اربیل و بغداد

پرزیدنت بارزانی در دیدار با رئیس بنیاد رسانه‌ای المدی، اوضاع عمومی عراق و روابط دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان را مورد بحث و بررسی قرار داد

4 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز دوشنبه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، در صلاح‌الدین اربیل با فخری کریم، رئیس بنیاد رسانه‌ای، فرهنگی و هنری المدی، دیدار کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دفتر بارزانی، در این دیدار در خصوص اوضاع عمومی عراق و روابط میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان تبادل نظر شد.

در این نشست همچنین بر لزوم هماهنگی میان طرف‌های سیاسی برای عبور از مشکلات و چالش‌ها تأکید گردید.