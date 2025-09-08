هیئتی متشکل از ۳۰ شرکت از آمریکایی به اقلیم کوردستان آمده‌اند

1 ساعت پیش

معاون اتاق بازرگانی آمریکا با اشاره به امنیت و فرصت‌های اقتصادی، اعلام کرد که اقلیم کوردستان در مقایسه با عراق، محیط بهتری برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی فراهم کرده است.

استیو لوتس، معاون اتاق بازرگانی آمریکا، روز دوشنبه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۷ شهریور ۱۴۰۴)، در گفتگو با کوردستان ٢٤ اعلام کرد که پشتیبانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، محیط مناسب، امنیت و فرصت‌های اقتصادی موجود، شرکت‌های سرمایه‌گذار آمریکایی را به فعالیت در اقلیم کوردستان ترغیب کرده است.

وی تصریح کرد: «ما با هیئتی متشکل از ۳۰ شرکت از آمریکا به اینجا آمده‌ایم و هدفمان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقلیم کوردستان و شناسایی فرصت‌های اقتصادی است.» لوتس افزود که بسیاری از این شرکت‌ها برای اولین بار به اقلیم کوردستان سفر می‌کنند تا با ظرفیت‌های این منطقه بیشتر آشنا شده و شرکای تجاری جدیدی بیابند.

سرمایه‌گذاری در بخش‌های سلامت، گردشگری و کشاورزی

معاون اتاق بازرگانی آمریکا تأکید کرد که در آینده، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های سلامت، گردشگری و کشاورزی اقلیم کوردستان افزایش خواهد یافت، زیرا این منطقه از محیطی امن و مناسب برخوردار است. وی در این راستا از تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

لوتس همچنین خاطرنشان کرد که اولویت اتاق بازرگانی آمریکا، سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان است، چرا که محیطی مساعدتر از سایر نقاط عراق دارد و دولت آمریکا نیز از سرمایه‌گذاری شرکت‌های این کشور در اقلیم حمایت می‌کند.

تلاش برای تنوع‌بخشی به اقتصاد کوردستان

وی در خصوص دلایل تمایل آمریکا برای تقویت روابط اقتصادی با اقلیم کوردستان گفت: «این نشان‌دهنده به رسمیت شناختن اقلیم کوردستان از سوی آمریکاست.» او یادآور شد که مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، پیشتر به فرصت‌های بی‌نظیر در بخش انرژی اشاره کرده و آمادگی خود را برای همکاری با شرکت‌های آمریکایی جهت تنوع‌بخشی به اقتصاد اقلیم کوردستان اعلام کرده بود.