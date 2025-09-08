زلزلهی ۵.۳ ریشتری یونان را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی ۵.۳ ریشتر جزیرهی اِویا در یونان را لرزاند و در آتن نیز احساس شد
مقامات یونان روز سهشنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کردند که زمینلرزهای به بزرگی ۵.۳ در مقیاس ریشتر جزیرهی اِویا را لرزانده و در آتن، پایتخت این کشور، نیز احساس شده است، اما این حادثه هیچگونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است.
بر اساس گزارش مؤسسهی ژئودینامیک رصدخانهی ملی آتن، این زلزله ساعت ۱۲:۳۰ بامداد به وقت محلی رخ داده است. کانون زلزلهی در دریا، در فاصلهی ۴۵ کیلومتری شمال شرق آتن و ۴ کیلومتری سواحل استراحتگاه نیاستیرا، در جنوب غربی اِویا، دومین جزیرهی بزرگ یونان، واقع شده بود.
استرگیوس سیرکاس، شهردار شهرک ماراتون که در نزدیکی کانون زلزله قرار دارد، به شبکه تلویزیونی دولتی ERT گفت: «زلزله بسیار قوی بود، اما خوشبختانه تاکنون هیچ خسارتی به ما گزارش نشده است.»
یونان به طور کلی در منطقهای زلزلهخیز واقع شده و شهر آتن و حومهی آن جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر را در خود جای داده است. در ماه مه سال جاری نیز، زلزلهای قویتر به بزرگی ۶.۱ ریشتر در سواحل جزیرهی کرت یونان روی داد که لرزشهای آن در مصر، ترکیه و آتن نیز احساس شد.