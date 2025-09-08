ششمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌سازی با حضور ۲۸۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۶ کشور جهان در اقلیم کوردستان برگزار می‌شود

39 دقیقه پیش

ششمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌سازی، ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز، سه‌شنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، با حضور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، در شهر اربیل افتتاح می‌شود.

این رویداد یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های حوزه‌ی ساختمان‌سازی محسوب می‌شود که ۲۸۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۶ کشور مختلف در آن مشارکت دارند.

حضور شرکت‌هایی از ۱۶ کشور جهان

کشورهای شرکت‌کننده در این نمایشگاه شامل ترکیه، ایران، عمان، امارات متحده عربی، یونان، قطر، لبنان، آلمان، عربستان سعودی، چین، ایتالیا و اسپانیا هستند که پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را در حوزه املاک و مستغلات به نمایش می‌گذارند.

این نمایشگاه به مدت چهار روز، از ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۶:۰۰ عصر، دایر خواهد بود و فرصت مناسبی را برای شرکت‌های داخلی و خارجی جهت امضای تفاهم‌نامه و قراردادهای مشترک فراهم می‌کند. این رویداد به عنوان پلی برای توسعه‌ی بخش املاک و مستغلات در اقلیم کوردستان و عراق عمل خواهد کرد.

فرصتی برای توسعه و اشتغال‌زایی

همچنین، این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شهروندان فراهم می‌کند تا به طور مستقیم واحدهای مسکونی مورد نظر خود را از پروژه‌های ارائه شده خریداری کنند. از سوی دیگر، یکی از شروط هیئت سرمایه‌گذاری برای پروژه‌ها این است که ۷۵ درصد از فرصت‌های شغلی به نیروی کار داخلی اختصاص یابد. این امر نمایشگاه را به فرصتی برای جویندگان کار تبدیل کرده است تا رزومه‌های خود را به شرکت‌های حاضر ارائه دهند.