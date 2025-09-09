اقتصاد

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ششمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایەگذاری در امور ساختما‌سازی را افتتاح کرد

نمایشگاه بین‌المللی سرمایە‌گذاری در امور ساختمان‌‌سازی با حضور ۲۸۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۶ کشور جهان، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای این حوزه در اربیل برگزار می‌شود

کوردستان سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان نمایشگاه

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، صبح امروز، سه‌شنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)،  ششمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در امور ساختمان‌‌سازیی را در شهر اربیل افتتاح کرد.

این رویداد که از بزرگترین نمایشگاه‌های حوزه سرمایه‌گذاری در امور احداث ساختمان و معماری محسوب می‌شود، با مشارکت ۲۸۰ شرکت داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود. شرکت‌های خارجی حاضر در این نمایشگاه از ۱۶ کشور مختلف جهان هستند.

 

 
 

مصطفی ابراهیم ,
