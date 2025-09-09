نمایشگاه بین‌المللی سرمایە‌گذاری در امور ساختمان‌‌سازی با حضور ۲۸۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۶ کشور جهان، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای این حوزه در اربیل برگزار می‌شود

4 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، صبح امروز، سه‌شنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، ششمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در امور ساختمان‌‌سازیی را در شهر اربیل افتتاح کرد.

این رویداد که از بزرگترین نمایشگاه‌های حوزه سرمایه‌گذاری در امور احداث ساختمان و معماری محسوب می‌شود، با مشارکت ۲۸۰ شرکت داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود. شرکت‌های خارجی حاضر در این نمایشگاه از ۱۶ کشور مختلف جهان هستند.