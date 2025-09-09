مسرور بارزانی: مانع فنی برای صادرات نفت اقلیم کوردستان باقی نمانده است
نخستوزیر اقلیم کوردستان در حاشیهی یک نمایشگاه بینالمللی ساختمانسازی در اربیل، از سفر یک هیئت تجاری آمریکایی برای توسعهی بخشهای مختلف اقتصادی در کوردستان خبر داد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، در حاشیهی افتتاح ششمین نمایشگاه بینالمللی سرمایهگذاری در امور ساختمانسازی در اربیل، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که هیچ مانع فنی برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان باقی نمانده است.
نخستوزیر اقلیم کوردستان گفت کە تنها مسئلهی باقیمانده بین اقلیم کوردستان دولت فدرال، اعطای تضمینهای مالی به شرکتهای نفتی از سوی دولت فدرال عراق است.
مذاکرات با بغداد در مراحل پایانی
نخستوزیر اقلیم کوردستان در پاسخ به پرسشی دربارهی روابط با بغداد و مسئلهی بودجه و حقوق کارمندان گفت: «ما بارها ابراز امیدواری کردهایم که این مشکلات هرچه سریعتر حل شوند، اما متأسفانه هر بار شاهد ایجاد مشکلی جدید از سوی دولت فدرال بودهایم.»
وی با تأکید بر اینکه اولویت دولت اقلیم کوردستان رفاه، آرامش و ثبات مردم و تداوم پیشرفت اقتصادی است، افزود: «هیئتهای ما در حال گفتگوی مستمر با هیئت دولت فدرال بر سر درآمدهای نفتی هستند و تقریباً به مراحل نهایی تفاهم رسیدهاند.»
بارزانی تصریح کرد: «در حال حاضر برای صادرات نفت اقلیم کوردستان هیچ مشکلی، نه با شرکتهای تولیدکننده و نه با دولت فدرال، وجود ندارد. تنها یک نکته میان شرکتها و دولت فدرال باقی مانده و آن این است که شرکتها خواهان تضمین برای تداوم پرداخت مطالبات مالی خود هستند.»
سفر هیئت تجاری آمریکا و تنوعبخشی به اقتصاد
مسرور بارزانی همچنین به حضور یک هیئت تجاری از آمریکا در اقلیم کوردستان اشاره کرد و گفت: «ما پیشتر از شرکتهای آمریکایی دعوت کرده بودیم و امروز این هیئت متشکل از شرکتهایی در تمام بخشهای اقتصادی اینجا هستند تا روابط تجاری بهتری را برای توسعهی همه جانبه، فراتر از بخش انرژی، با اقلیم کوردستان برقرار کنند.»
وی این امر را در راستای سیاست دولت اقلیم کوردستان برای تنوعبخشی و گسترش اقتصاد دانست و افزود: «خوشحالم که کشورهای دیگر به منطقهی ما توجه نشان میدهند. این امر بیتردید به دلیل ثباتی است که در اقلیم وجود دارد؛ ثباتی که حاصل فداکاری پیشمرگان قهرمان و پایداری مردم کوردستان است.»
تشکیل کابینهی جدید دولت اقلیم کوردستان
نخستوزیر در پاسخ به پرسش کوتاهی دربارهی زمان تشکیل کابینهی جدید دولت اقلیم کوردستان اظهار داشت: «من بلافاصله پس از انتخابات گذشته برای تشکیل دولت آماده بودم. شرکای دیگر ما نیز باید آماده باشند. هر زمان که آنها آمادگی داشته باشند، انشاءالله دولت تشکیل خواهد شد.»