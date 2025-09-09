2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- عضو هیئت بازرگانی هلند که به اقلیم کوردستان سفر کرده است، می‌گوید قصد دارند تجارب کشور خود در بخش کشاورزی را به اقلیم کوردستان منتقل کنند. او تاکید کرد که در اقلیم کوردستان تسهیلات بسیاری برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری فراهم شده است.

سه‌شنبه ۹ سپتامبر، پیتر دِ گراف، عضو هیئت بازرگانی هلند که به اقلیم کوردستان سفر کرده است، به کوردستان۲۴ گفت: ما سوابق بازرگانی طولانی با اقلیم کوردستان داریم و قصد داریم که فرصت‌های بازرگانی را بیابیم تا سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهیم.

وی افزود: اقلیم کوردستان با عراق و مناطق دیگر تفاوت دارد، اینجا برای سرمایه‌گذاران تسهیلات فراهم می‌شود و از سرمایه‌گذاران استقبال می‌شود، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بر این موضوع تاکید کرده است.

همچنین تاکید کرد: این یک واقعیت انکارناپذیر است که اقلیم کوردستان و به خصوص اربیل پیشرفت بسیار خوبی داشته است. بازرگانان و سرمایه‌گذاران بسیاری به اینجا آمده‌اند و این نشانه خوبی است.

محصولات هلندی بسیاری به اقلیم کوردستان وارد می‌شود. قصد دارند که در بخش کشاورزی هم روابط بازرگانی ایجاد کنند، زیرا هلند در بخش کشاورزی یک کشور پیشرفته است و می‌خواهد تجارب خود را به اقلیم کوردستان منتقل کند.

ب.ن