اخبار

ریاست اقلیم کوردستان از جامعه بین‌المللی خواست که تلاش خود را برای بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه به کار گیرد

کوردستان حمله اسرائیل به دوحه

اربیل (کوردستان٢٤)- ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای حمله امروز اسرائیل به پایتخت قطر را محکوم کرد.

سه‌شنبه ۹ سپتامبر، ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله امروز اسرائیل به دوحه که امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد، محکوم می‌کنیم.

ریاست اقلیم کوردستان، حمایت کامل خود از قطر را اعلام کرد و از جامعه بین‌المللی خواست که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این گونه اقدامات و بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه به کار گیرد.

 

ارتش اسرائیل امروز مقر جنبش حماس در دوحه، پایتخت قطر را مورد هدف قرار داد. به گزارش رسانه‌های عربی در این حمله اعضای هيئت مذاکره کننده حماس کشته شده‌اند، خبری که حماس آن را تکذیب کرده است.

ب.ن

 
 
 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment