21 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای حمله امروز اسرائیل به پایتخت قطر را محکوم کرد.

سه‌شنبه ۹ سپتامبر، ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله امروز اسرائیل به دوحه که امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد، محکوم می‌کنیم.

ریاست اقلیم کوردستان، حمایت کامل خود از قطر را اعلام کرد و از جامعه بین‌المللی خواست که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این گونه اقدامات و بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه به کار گیرد.

ندين الهجوم الإسرائيلي اليوم على دولة قطر، لما يمثله من تهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها. نؤكد كامل دعمنا لقطر ونطالب المجتمع الدولي ببذل كل الجهود لمنع هذه الاعمال وإعادة السلام والهدوء إلى المنطقة. — Kurdistan Region Presidency (@KurdistanRegion) September 9, 2025

ارتش اسرائیل امروز مقر جنبش حماس در دوحه، پایتخت قطر را مورد هدف قرار داد. به گزارش رسانه‌های عربی در این حمله اعضای هيئت مذاکره کننده حماس کشته شده‌اند، خبری که حماس آن را تکذیب کرده است.

ب.ن