اخبار

مسرور بارزانی: در نمایشگاه بین‌المللی در اربیل شاهد پیشرفت کوردستان بودم

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
کوردستان نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در اربیل

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان می‌گوید که در نمایشگاه بین‌المللی در اربیل، شاهد پیشرفت کوردستان در بخش ساختمان سازی بوده است.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۹ سپتامبر پس از افتتاح ششمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان سازی در اربیل، در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد.

نخست‌وزیر نوشت:«از اینکه در نمایشگاه بین‌المللی در اربیل، شاهد پیشرفت کوردستان در بخش ساختمان سازی بودم، خوشحال شدم. در این نمایشگاه ۲۸۰ شرکت داخلی و خارجی مشارکت دارند.»

نخست وزیر تاکید کرد که ثبات اقلیم کوردستان، موجب شده است هر سال تعداد شرکت‌های خارجی و کشورهای شرکت‌ کننده در نمایشگاه‌ها، افزایش پیدا کند.  

 

ب.ن

 
 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment