1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان می‌گوید که در نمایشگاه بین‌المللی در اربیل، شاهد پیشرفت کوردستان در بخش ساختمان سازی بوده است.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۹ سپتامبر پس از افتتاح ششمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان سازی در اربیل، در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد.

نخست‌وزیر نوشت:«از اینکه در نمایشگاه بین‌المللی در اربیل، شاهد پیشرفت کوردستان در بخش ساختمان سازی بودم، خوشحال شدم. در این نمایشگاه ۲۸۰ شرکت داخلی و خارجی مشارکت دارند.»

نخست وزیر تاکید کرد که ثبات اقلیم کوردستان، موجب شده است هر سال تعداد شرکت‌های خارجی و کشورهای شرکت‌ کننده در نمایشگاه‌ها، افزایش پیدا کند.

I’m pleased to see the progress in Kurdistan’s real estate sector at Invest Expo in Erbil. Over 280 local and international companies showcased their projects, with participation growing each year.



Kurdistan is safe, stable, and open for business. pic.twitter.com/otdbWQEK9E — Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 9, 2025

