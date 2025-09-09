1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- ایران، امروز سه‌شنبه ۹ سپتامبر اعلام کرد که پس از تعلیق همکاری با دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل متحد پس از حملات ماه ژوئن توسط اسرائیل و ایالات متحده، بر سر چارچوب همکاری جدیدی با این دیده‌بان به توافق رسیده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پس از دیدار عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورش و رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تلویزیون دولتی گفت: «ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد چگونگی تعامل در شرایط جدید به تفاهم رسیده‌اند.»

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت توافق ایران «گامی مهم در مسیر درست» است.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، از چارچوب همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد و گفت که این چارچوب می‌تواند «مسیر جدیدی» را برای مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران باز کند.

عبدالعاطی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در قاهره با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت که امیدوار است این توافق ابتدا «امکان تفاهم» با قدرت‌های اروپایی که تهدید به اعمال مجدد تحریم‌ها کرده‌اند را فراهم کند و سپس «منجر به بازگشت به میز مذاکره بین ایران و ایالات متحده شود».

ای‌اف‌پی/ب.ن