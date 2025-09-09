19 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- یک کارشناس مسائل امنیتی عراق، می‌گوید تعدادی از رهبران حشدالشعبی اعلام کرده‌اند که لازم است نیروهای حشد‌الشعبی در قوای مسلح عراق ادغام شوند.

کاظم زبیدی، کارشناس سیاسی و امنیتی، امروز سه‌شنبه ۹ سپتامبر در مصاحبه با کوردستان۲۴ گفت: رهبران حشد‌الشعبی به دلیل ترس از حمله آمریکا به آنها، از به رای گذاشتن قانون حشد‌الشعبی در مجلس نمایندگان جلوگیری کردند، زیرا در صورت تصویب این قانون، تمام نیروهایشان در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

وی افزود: آمریکا و نیروهای ائتلاف بین‌المللی در خصوص انحلال حشد‌الشعبی به توافق رسیده‌اند. تعدادی از رهبران آن اعلام کرده‌اند که می‌توانند در نیروهای امنیتی دیگر ادغام شوند، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شده و بر انحلال آن اصرار دارند. در این خصوص نخست وزیر عراق تلاش کرده که به آمریکایی‌ها نزدیک شود و با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کند.

زبیدی گفت: حملات امروز اسرائیل به حماس در قطر نشان می‌دهد که باید همه گروه‌های شبه‌نظامی منحل شوند.

این در حالی است که چارچوب هماهنگی شیعه ماه‌ها برای تصویب لایحه قانون حشدالشعبی تلاش کرد، اما آمریکا خواستار انحلال کامل آن است.

قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق گفته است: به دوست و دشمن اجازه نمی‌دهند که انحلال حشدالشعبی را مطرح کنند.

ب.ن