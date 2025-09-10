رئیس هیئت سرمایهگذاری: ۳۶۷ پروژه مسکونی در اقلیم کوردستان فعال است
رئیس هیئت سرمایهگذاری اقلیم کوردستان اعلام کرد که به زودی برق ۲۴ ساعته برای تمامی پروژههای مسکونی تأمین خواهد شد
محمد شکری، رئیس هیئت سرمایهگذاری اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴) به کوردستان ٢٤ گفت: «پس از بررسیهای دقیق توسط هیئت سرمایهگذاری و وزارتخانههای شهرداری و آبادانی دولت اقلیم کوردستان، و بر اساس دستور مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، صدور مجوز برای پروژههای جدید مسکونی از فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) متناسب با نیاز شهرها متوقف شده است.»
وی افزود: «در حال حاضر ۳۶۷ پروژه مسکونی در اقلیم کوردستان در دست اجراست که این بخشی از برنامه دولت برای افزایش فرصتهای شغلی است.» شکری همچنین تأکید کرد که تلاشها برای حل مشکلات پروژههای ناتمام و ازسرگیری سرمایهگذاری در آنها ادامه دارد. او خاطرنشان کرد: «بر تمام پروژهها نظارت دقیق داریم و با هرگونه کمکاری برخورد قانونی خواهد شد. در همین راستا، مجوز بیش از ۱۶۰ پروژه از سرمایهگذاران قبلی پس گرفته شده و به سرمایهگذاران جدید واگذار شده است.»
رئیس هیئت سرمایهگذاری اقلیم کوردستان اشاره کرد که بر اساس دادههای موجود از پروژهها و دفاتر املاک، تقاضا برای واحدهای مسکونی، به ویژه پروژههای با کیفیت بالا، بسیار زیاد بوده است که این نشاندهنده رونق بازار در اقلیم کوردستان است.
محمد شکری در مورد اجرای طرح روشنایی و تأمین برق پروژههای مسکونی گفت: «تاکنون بخش بزرگی از پروژهها به شبکه برق ۲۴ ساعته متصل شدهاند. در هفته آینده نیز حدود شش پروژه دیگر به این طرح خواهند پیوست و در آیندهای نزدیک، تمام پروژهها تحت پوشش قرار گرفته و مانند سایر محلات با آنها رفتار خواهد شد.»
وی همچنین اعلام کرد که به زودی بزرگترین کارخانه تولید گچبرگ (جیپسم بورد) در سراسر عراق در اربیل به بهرهبرداری خواهد رسید و افزود: «ما درخواست کردهایم که در پروژهها از مصالح و تولیدات داخلی استفاده شود.»