تأکید اقلیم کوردستان و امارات بر گسترش همکاریهای اقتصادی
رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با فرستادهی ویژهی اقتصادی امارات، بر ارادهی متقابل برای توسعهی روابط و سرمایهگذاری مشترک تأکید کرد
روز چهارشنبه، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، از سعید هاجری، وزیر دولت و فرستادهی ویژهی اقتصادی امارات در امور اقلیم کوردستان و هیئت همراه وی استقبال کرد.
بر اساس بیانیهای که وبسایت ریاست اقلیم کوردستان منتشر کرده، در این دیدار طرفین ضمن تحسین پیشینهی روابط دوستانه، از سطح کنونی مناسبات ابراز خرسندی کردند. آنها همچنین بر ارادهی متقابل برای توسعهی بیشتر و گسترش همکاریهای مشترک، به ویژه در زمینههای دارای اهمیت برای هر دو طرف، تأکید نمودند.
در این نشست، وجود قوانین تشویقی و فضای مساعد برای سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان به عنوان یک عامل مهم ارزیابی شد.
استقبال از انتصاب فرستادهی ویژه
نچیروان بارزانی ضمن قدردانی از رهبری و دولت امارات برای کمک و حمایت از عراق و اقلیم کوردستان، انتصاب یک فرستادهی ویژه از سوی امارات برای امور اقتصادی اقلیم کوردستان را گامی مهم توصیف کرد که نشاندهندهی اهمیت روابط دوجانبه است.
رئیس اقلیم کوردستان همچنین مراتب سپاس و قدردانی خود را از محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، ابراز کرد که در دیدار دوجانبهی ماه آوریل گذشته در ابوظبی، بر اعزام این فرستادهی ویژه تأکید کرده بود.
در این دیدار، فرصتهای سرمایهگذاری و فعالیت شرکتها و بخش خصوصی امارات در اقلیم کوردستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نچیروان بارزانی بر آمادگی کامل نهادهای مربوطه در اقلیم کوردستان برای ارائهی هرگونه پشتیبانی و همکاری لازم تأکید کرد.
تنوعبخشی به اقتصاد، داشتن چشماندازی روشن برای سرمایهگذاری امارات در عراق و اقلیم کوردستان، اقتصاد پایدار و روابط عراق با امارات از دیگر محورهای این نشست بود.