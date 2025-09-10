سفر هیئت سرمایهگذاران اقلیم کوردستان به امارات
اربیل (کوردستان٢٤)- یک هیئت سرمایهگذاران اقلیم کوردستان، در چارچوب برنامه کابینه نهم دولت اقلیم برای توسعه سرمایهگذاری و تنوعبخشی به منابع درآمد، به امارات متحده عربی سفر کرد.
۲۰ درصد شرکتهای سرمایهگذاری فعال در اقلیم کوردستان خارجی هستند. هیئت اقلیم کوردستان با هدف تشویق سرمایهگذاران اماراتی به سرمایهگذاری در اقلیم، به آن کشور سفر کرده است.
پناه نیازی، مسئول بخش بازاریابی در واحد سرمایهگذاری خارجی، به کوردستان۲۴ گفت: شرکتهای سرمایهگذاری امارات میتوانند در اقلیم کوردستان، در بخشهای مختلف صنعت، ساختمانسازی، گردشگری، کشاورزی و انرژی تجدیدپذیر سرمایهگذاری کنند و با آنها کاملا همکاری میشود.
وی افزود به سفرهای خود به کشورهای مختلف برای جذب سرمایهگذاران خارجی ادامه میدهند و سفرها را از کشورهای حوزه خلیج آغاز کردهاند.
در چهار سال گذشته به واسطه طرحهای سرمایهگذاری بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
در این راستا یک هیئت سرمایهگذاری آمریکا که از ۳۲ شرکت تشکیل شده، به اقلیم کوردستان سفر کردهاند و قرار است یک هیئت بلندپایه اماراتی هم به اقلیم سفر کند.
ب.ن