انجمن صادرکنندگان محصولات دامی اژه اعلام کرد عراق در صدر واردکنندگان تخم‌مرغ ترکیه قرار دارد

2 ساعت پیش

انجمن صادرکنندگان محصولات دامی اژه روز چهارشنبه، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که عراق در صدر فهرست واردکنندگان تخم‌مرغ از ترکیه در سال جاری قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است: «عراق با وارداتی به ارزش ۶۶ میلیون دلار، در رتبه اول قرار دارد. پس از آن، روسیه با ۴۵ میلیون دلار، ایالات متحده با ۱۷ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۶ میلیون دلار، امارات با ۱۵ میلیون دلار و ایتالیا با ۱۴ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.»

افزایش صادرات ترکیه در پی بحران جهانی

بدری جیریت، رئیس انجمن صادرکنندگان شیلات و دامپروری اژه، اظهار داشت: «ترکیه در هشت ماه نخست امسال، به ارزش تقریبی ۲۳۸ میلیون دلار تخم‌مرغ به ۴۶ کشور جهان صادر کرده است.» وی افزود که ترکیه از بحران شیوع آنفلوآنزای پرندگان در کشورهایی مانند آمریکا، برزیل و برخی کشورهای اروپایی که منجر به توقف واردات از آن‌ها شده، بهره‌مند شده است.

جیریت همچنین تأکید کرد: «این در حالی است که عراق از صادرات تخم‌مرغ اقلیم کوردستان به شهرهای مرکزی و جنوبی خود جلوگیری می‌کند؛ تولیداتی که می‌تواند نیاز بازار عراق را به طور کامل تأمین کند.»

او اشاره کرد که تقاضا برای تخم‌مرغ ترکیه به طور چشمگیری افزایش یافته و بحران جهانی فرصتی برای نمایش کیفیت محصولات ترکیه به کشورهایی بوده که پیش از این با آن‌ها همکاری تجاری نداشته‌اند.

پیش از این، اداره آمار ترکیه در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) اعلام کرده بود که عراق در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۵، در رتبه اول کشورهای عربی واردکننده کالا از ترکیه قرار گرفته است.