تصمیمات کلیدی شورای وزیران اقلیم کوردستان؛ از درآمدهای غیرنفتی تا بخشودگی وامها
در نشست امروز شورای وزیران، بخشودگی ۱۵ درصدی وامهای بانکی شهروندان نیز تصویب شد
شورای وزیران اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴)، به ریاست مسرور بارزانی، نخستوزیر و با حضور قباد طالبانی، معاون نخستوزیر، نشست هفتگی خود را برگزار کرد.
بر اساس بیانیهی وبسایت دولت اقلیم کوردستان، در ابتدای این نشست، نخستوزیر به نمایندگی از شورا، درگذشت سعد خالد، وزیر پیشین امور پارلمانی اقلیم را که امروز به دلیل بیماری درگذشت، به خانواده و بستگان وی تسلیت گفت.
تأکید بر پیشنهاد اقلیم کوردستان برای حل مسئلهی درآمدهای غیرنفتی
در بخش اول این نشست، آخرین تحولات مربوط به پروندههای درآمدهای غیرنفتی و ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان و همچنین تصمیمات نشست روز گذشتهی شورای وزیران فدرال در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جزئیات این موارد توسط امید صباح، رئیس دیوان شورای وزیران و آمانج رحیم، دبیر شورا، ارائه شد.
شورای وزیران در خصوص سهم خزانهی فدرال از درآمدهای غیرنفتی اقلیم، تأکید کرد که پیشنهاد دولت اقلیم کوردستان برای طبقهبندی این درآمدها و شیوهی تقسیم آن با دولت فدرال، مبتنی بر قانون فدرال مدیریت مالی شماره ۶ سال ۲۰۱۹، قانون بودجهی فدرال شماره ۱۳ سال ۲۰۲۳ و رأی دادگاه عالی فدرال است که چارچوب قانونی این موضوع را به وضوح مشخص کردهاند.
بر همین اساس، شورای وزیران از دولت فدرال خواست تا پیشنهاد دولت اقلیم کوردستان را که مبتنی بر قوانین فدرال و رأی دادگاه عالی است، به عنوان مبنایی برای حل و فصل نهایی این موضوع بپذیرد تا بیش از این مانعی برای پرداخت حقوق و مستمریهای کارمندان اقلیم ایجاد نشود.
مأموریت وزارت منابع طبیعی برای ازسرگیری صادرات نفت
در مورد ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان، کمال محمد صالح، سرپرست وزارت منابع طبیعی، گزارشی از اقدامات و تسهیلات انجام شده توسط این وزارتخانه برای فراهم کردن زمینهی صادرات مجدد ارائه کرد. وی تأکید کرد که تلاشها با وزارت نفت عراق و شرکتهای نفتی برای دستیابی به یک توافق سهجانبهی مشترک و متوازن که منافع عمومی را تأمین کند، ادامه دارد. هدف از این توافق، ازسرگیری هرچه سریعتر صادرات نفت از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) و بازگشت درآمدهای آن به خزانهی فدرال است. در همین راستا، شورای وزیران به وزارت منابع طبیعی مأموریت داد تا تلاشهای خود را برای حل مسائل باقیمانده و رفع هرگونه مانع در این مسیر تشدید کند.
تصویب تسهیلات برای بازنشستگان پیشمرگه و پرداخت حقوق معوقه
بخش دوم نشست به ارائهی گزارش مشترک وزارتخانهها و نهادهای ذیربط در خصوص اجرای قانون خدمت و بازنشستگی پیشمرگه شماره ۳۸ سال ۲۰۰۷ برای بازنشستگان مشمول این قانون اختصاص داشت. شورای وزیران ضمن تأکید بر حمایت از هرگونه تصمیم در راستای بهبود حقوق بازنشستگی و مستمری نیروهای پیشمرگه، به وزارت دارایی و اقتصاد مأموریت داد تا با هماهنگی هیئت ملی بازنشستگی فدرال، بهترین گزینهی قانونی را برای تأمین بهترین حقوق بازنشستگی برای نیروهای پیشمرگه به عنوان بخشی مهم از سیستم دفاع ملی کشور، اجرایی کند. همزمان، به وزارت دارایی دستور داده شد تا در اسرع وقت، حقوق معوقهی بازنشستگان پیشمرگه را پرداخت نماید.
بخشودگی ۱۵ درصدی وامهای بانکی شهروندان
در بخش سوم، آوات شیخ جناب، وزیر دارایی و اقتصاد، پیشنهادها و توصیههای این وزارتخانه را در خصوص ارائهی تسهیلات برای بازپرداخت وامهایی که در سالهای گذشته در زمینههای مسکن، کشاورزی، صنعت، اسکان و گردشگری از سوی بانکهای دولتی به شهروندان پرداخت شده بود، ارائه کرد.
پس از بحث و تبادل نظر، شورای وزیران با هدف ارائهی تسهیلات به وامگیرندگان، با بخشودگی ۱۵ درصدی از اصل مبلغ وامها و همچنین بخشودگی کامل سود بانکی و جرائم دیرکرد موافقت کرد. این تسهیلات برای شهروندانی که مایل به استفاده از این فرصت هستند تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴) معتبر خواهد بود. شورای وزیران به وزارت دارایی و اقتصاد دستور داد تا دستورالعملهای لازم برای اجرای این تصمیم را صادر کند.