کشتی نیروگاهی ترکیه ۳۰۰ مگاوات برق به شبکهی عراق تزریق کرد
در چارچوب قراردادی با وزارت برق عراق، یک کشتی نیروگاهی ترکیه با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات در بندر خور الزبیر به شبکهی سراسری برق این کشور متصل شد
روز چهارشنبه، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴)، احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق، به خبرگزاری فرانسه گفت: «روز گذشته (سهشنبه)، یک نیروگاه شناور با ظرفیت تولید ۳۰۰ مگاوات برق که بر روی یک کشتی باری ترکیهای نصب شده، پس از اتصال به شبکه سراسری، فعالیت خود را آغاز کرد.»
احمد موسی افزود: «عملیات برای اتصال یک نیروگاه شناور دیگر با ظرفیت ۲۹۰ مگاوات که در بندر ام قصر لنگر انداخته، به شبکه برق سراسری ادامه دارد.»
ماه گذشته، وزارت برق عراق و شرکت ترکیهای «کارپاورشیپ» قراردادی ۷۱ روزه را برای افزودن ۵۹۰ مگاوات برق به شبکه سراسری عراق از طریق این دو کشتی امضا کردند.
کمبود برق یکی از حساسترین معضلات در عراق است و قطعیهای روزانه، به ویژه در فصل تابستان که دمای هوا به ۵۰ درجه سانتیگراد نزدیک میشود، به اوج خود میرسد. این موضوع همواره باعث نارضایتیهای گستردهی مردمی در کشوری شده که از زیرساختهای فرسوده و فساد گسترده رنج میبرد.
عراق که دههها درگیر جنگ و درگیری بوده و زیرساختهای آن، به خصوص در بخش انرژی، ویران شده است، همچنان برای تأمین نیازهای خود به واردات برق از ایران، اردن و ترکیه وابسته است.
ناظران اقتصادی معتقدند که دولتهای متوالی عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون، دهها میلیارد دلار برای اصلاح سیستم برق کشور هزینه کردهاند، اما به دلیل فساد و سوءمدیریت، وضعیت نه تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر نیز شده است.
عراق برای تأمین برق پایدار به حدود ۵۵ هزار مگاوات برق نیاز دارد. به گفتهی مقامات، تابستان امسال برای نخستین بار، تولید برق در این کشور به ۲۸ هزار مگاوات رسید که کمی بیش از نیمی از نیاز واقعی کشور است.