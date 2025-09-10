دستگاه‌های رأی‌گیری برای به‌روزرسانی به کره‌ی جنوبی ارسال شده بودند

در آستانه‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، دستگاه‌های رأی‌گیری که برای به‌روزرسانی فنی به کره‌ی جنوبی ارسال شده بودند، این هفته بازگردانده می‌شوند و قرعه‌کشی برای انتخاب کارکنان مراکز رأی‌گیری نیز به زودی انجام خواهد شد.

آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی عراق ادامه دارد و دستگاه‌های رأی‌گیری پس از به‌روزرسانی، به زودی به کشور بازگردانده می‌شوند. مروان محمد، مدیر دفتر اربیل کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴) به خبرنگار کوردستان ٢٤ گفت: «دستگاه‌های رأی‌گیری که برای به‌روزرسانی به کره جنوبی ارسال شده بودند، در حال حاضر در مسیر بازگشت به عراق هستند.»

وی افزود: «قرار است این دستگاه‌ها در تاریخ ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) به بندر فاو و روز بعد به بندر بصره برسند. پس از طی مراحل امنیتی، دستگاه‌ها میان استان‌ها توزیع و در مراکز رأی‌گیری مستقر خواهند شد.»

ویژگی‌های دستگاه‌های به‌روز‌شده

به گفته این مقام کمیسیون، دستگاه‌ها به‌روزرسانی شده و مشکلات قبلی آن‌ها برطرف شده است. او توضیح داد: «یکی از مشکلات اصلی، مربوط به ثبت اثر انگشت بود که اکنون با نصب دوربین تشخیص چهره، این مشکل حل شده است. همچنین مشکل داغ شدن دستگاه‌ها با افزودن فن خنک‌کننده برطرف گردیده است. شرکت ناظر فنی سه مرحله آزمایش را روی دستگاه‌ها انجام داده و هیچ ایراد جدی که بر روند انتخابات تأثیر بگذارد، مشاهده نشده است.»

قرعه‌کشی برای کارکنان مراکز رأی‌گیری

مدیر دفتر اربیل کمیسیون اعلام کرد که قرار است روز یکشنبه، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۳ شهریور ۱۴۰۴)، قرعه‌کشی برای انتخاب کارکنان مراکز رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی که در ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) برگزار می‌شود، انجام گیرد.

وی تصریح کرد: «در سطح اربیل، ۴۲ هزار و ۶۲۱ نفر برای همکاری با کمیسیون در روز رأی‌گیری به صورت آنلاین ثبت‌نام کرده‌اند، اما تنها ۳۵ هزار و ۹۲۵ نفر فرم‌های خود را تحویل داده‌اند. حدود هفت هزار نفری که فرم‌ها را بازنگردانده‌اند، از شرکت در قرعه‌کشی محروم خواهند شد.»

مروان محمد همچنین گفت که مرحله اول آموزش کارکنان آغاز شده و روز پنج‌شنبه، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۰ شهریور ۱۴۰۴) به پایان می‌رسد. مرحله دوم از ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) و مرحله سوم که ویژه کارکنان پای صندوق‌هاست، پس از آن آغاز خواهد شد. وی در پایان افزود که کارت‌های رأی‌دهندگان نیز از ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) به دفاتر کمیسیون بازگردانده شده و توزیع آن‌ها میان شهروندان آغاز خواهد شد.