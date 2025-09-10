2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- مدیر نظارت بر بازرگانی اربیل، اعلام کرد که از آغاز سال میلادی جاری ۱۲۰ محل به دلیل تخلف از قانون بسته شده و بیش از ۳۹۰ هزار تن کالای تاریخ مصرف گذشته، معدوم شده است.

امروز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر، هوگر علی، مدیر نظارت بر بازرگانی اربیل در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت: از آغاز سال تا ۳۱ اوت ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ هزار و ۶۸۴ محل مورد بازدید قرار گرفته است. از جمله نانوایی، بازار‌های مدرن، قصابی، آرایشگاه، غذاخوری، شیرینی فروشی، لباس‌فروشی، تره‌بار و ... .

وی افزود: در جریان بازدید ۱۲۰ محل بسته شده و ۲۰۲ محل هم مجازات شده‌اند.

او در ادامه گفت: حدود ۳۹۳ هزار و ۵۷۳ تن کالای تاریخ مصرف گذشته معدوم شده و پنج هزار و ۱۸۲ ویپ ضبط و معدوم شده است. همچنین متخلفین به میزان ۲۸۶ میلیون و ۲۲۸ هزار دینار جریمه شده‌اند.

هوگر علی، تاکید کرد که با متخلفین بر اساس قانون برخورد خواهد شد و جریمه تخلف از ۵۰ هزار دینار تا پنج میلیون دینار تعیین شده است.

او توضیح داد که کالاهای معدوم شده به علت رکود بازار در اثر بحران‌سازی اقتصادی توسط دولت عراق، در انبارها مانده و تاریخ مصرفشان به پایان رسیده است. و اجازه داده نمی‌شود کالای تاریخ مصرف گذشته وارد اقلیم کوردستان شود.

مدیر نظارت بر بازرگانی اربیل، یاد‌آور شد که از اقلیم کوردستان یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۷۳۱ کارتن تخم مرغ به مرکز و جنوب عراق صادر می‌شود.

ب.ن