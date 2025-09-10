حملات اسرائیل به مواضع حوثیها در یمن
ارتش اسرائیل از هدف قرار دادن چندین پایگاه حوثیها در یمن خبر داد
ارتش اسرائیل روز چهارشنبه، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کرد که چندین پایگاه نظامی متعلق به حوثیها در یمن را بمباران کرده است که در نتیجهی آن شماری کشته شدهاند. بر اساس این گزارش، ۱۵ موضع هدف قرار گرفته است. همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اظهار داشت: «از هر کجا که مورد حمله قرار بگیریم، پاسخ خواهیم داد.»
از سوی دیگر، یحیی سریع، سخنگوی حوثیها، اعلام کرد که این گروه با موشکهای بالستیک حملاتی را به اهداف حساسی در اطراف اورشلیم (قدس) انجام داده است. وی افزود، گروهی دیگر با سه پهپاد، فرودگاه رامون و دو هدف مهم دیگر را در ایلات، واقع در جنوب اسرائیل، هدف قرار دادهاند.
سریع همچنین مدعی شد که در حملات اسرائیل شماری از غیرنظامیان، از جمله چند روزنامهنگار، کشته و زخمی شدهاند. او تأکید کرد که این حملات اسرائیل بدون پاسخ نخواهد ماند.