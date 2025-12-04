پایان فاز «گوش دادن» در روند صلح ترکیه؛ بازدید تاریخی از اوجالان

نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، از پایان مرحله‌ی «گوش دادن» در کمیسیون روند صلح خبر داد و تأکید کرد که این کمیسیون پس از دیدار با عبدالله اوجالان، وارد مرحله‌ گزارش‌دهی شده‌ است

3 ساعت پیش

نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، روز پنجشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵)، اعلام کرد که کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» پارلمان ترکیه، مرحله‌ «گوش دادن» خود در چارچوب روند صلح با حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) را به پایان رسانده‌ است. او تصریح کرد که این کمیسیون اکنون وارد مرحله‌ گزارش‌دهی از نتایج فعالیت‌ها و نشست‌های خود شده‌ است. به گفته‌ کورتولموش، تاکنون شش گزارش از طرف‌ها و شخصیت‌های مختلف به هیئت رئیسه‌ پارلمان رسیده‌ است.

آخرین مرحله از مرحله «گوش دادن»، با دیدار اعضای کمیسیون روند صلح با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، در جزیره امرالی انجام شد. این دیدار تاریخی در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۵) صورت گرفت، پس از آنکه پارلمان ترکیه با اکثریت قاطع در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴) به اعزام هیئتی برای ملاقات با اوجالان رأی داد. این تصمیم، یک گام بی‌سابقه در روند صلح ترکیه تلقی می‌شود. اوجالان، که از سال ۱۹۹۹ در جزیره امرالی زندانی است، همچنان به عنوان یک چهره‌ تاثیرگذار و کلیدی در پیشبرد روند صلح شناخته می‌شود.

این کمیسیون پس از فراخوان اوجالان در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ (۱۷ فوریه ۲۰۲۵) برای «صلح و جامعه‌ دموکراتیک» تشکیل شد. در این فراخوان، اوجالان خواهان خلع سلاح و انحلال پ‌ک‌ک شد. پ‌ک‌ک نیز در اردیبهشت ۱۴۰۴ (مه ۲۰۲۵) اعلام کرد که به این فراخوان عمل خواهد کرد. این گروه در تیرماه ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵) به طور نمادین سلاح‌های خود را به آتش کشید و در آبان‌ماه ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) از خروج نیروهای خود از خاک ترکیه خبر داد. از زمان آغاز این روند، حملات پ‌ک‌ک متوقف شده‌ است.

کورتولموش در سخنان خود تأکید کرد که همه خواهان خاموش شدن تفنگ‌ها، پایان خشونت، توقف گریه‌ مادران و روشن بودن آینده‌ کشور هستند. وی همچنین هشدار داد که تلاش‌های «مخرب» در جریان است و باید نسبت به اظهارات و مواضع هوشیار بود. او بیان کرد که این موضوعی یک‌طرفه نیست و اگر این روند به موفقیت برسد، حتی مخالفان نیز از آن سود خواهند برد. روند صلح کنونی در ترکیه در اواخر سال ۲۰۲۴ پس از دعوت دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی، از اوجالان برای سخنرانی در پارلمان و انحلال پ‌ک‌ک، شتاب گرفت. عبدالله اوجالان نیز شخصاً از رئیس اقلیم کوردستان، نچیروان بارزانی، درخواست کرده‌ است تا برای تضمین موفقیت روند صلح در ترکیه، نقش رهبری را ایفا کند.