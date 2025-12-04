واکنش نمایندگان مسیحی پارلمان: هتک حرمت کویه، حملهای علیه همزیستی و تنوعگرایی است
تأکید بر ریشههای تاریخی و حمایت از واکنش قاطع نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان
در واکنش به هتک حرمت گورستان مسیحیان در کویه، دو نمایندهی برجستهی اقلیتها در پارلمان اقلیم کوردستان هشدار دادند که این اقدام تنها علیه مسیحیان نیست، بلکه هدف قرار دادن بنیانهای تنوعگرایی و همزیستی است. آنها همچنین حمایت کامل خود را از تصمیمات فوری نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان برای بازسازی محل حادثه اعلام کردند.
رامی نوری سیاوش و دکتر جیمز حسدو هیدو، در بیانیهای مشترک، نگرانی عمیق خود را از این عمل تخریبگرانه که منجر به هتک حرمت ۱۵ آرامگاه مسیحی شد، ابراز کردند. این دو نمایندهی پارلمان تأکید کردند که مسیحیان با تمامی شاخههای خود (کلدانی، سریانی، آشوری و ارمنی) ریشه در این سرزمین دارند و بخشی جداییناپذیر از کوردستان و عراق هستند.
به باور این دو نماینده، این تعرض، مستقیماً همهی کسانی را هدف قرار داده است که به تنوعگرایی، بدون هیچگونه تبعیضی، باور دارند؛ بهویژه در شهر کویه که دارای تاریخی غنی از همبستگی و همزیستی است و خون شهدای مسیحی گواه این حقیقت است. آنها این رویداد را تلاشی هدفمند برای ضربه زدن به این تاریخ درخشان توصیف کردند.
در خصوص پاسخ دولت، نمایندگان اقلیتها از بیانیهی دفتر مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، حمایت کردند. آنها بهویژه بخش مربوط به مأمور کردن نهادهای امنیتی برای انجام تحقیقات شفاف و اعلام نتایج آن را، و نیز تصمیم نخستوزیر برای بازسازی گورستان را، گامی مهم و قابل ستایش ارزیابی کردند. این موضعگیری نمایندگان اقلیتها در حالی است که شهر کویه به "شهر همزیستی" مشهور است و مسیحیان در آن دارای محلهها (مانند محلهی قلعه و هرموته) و دیرهای تاریخی خود هستند. تأکید نمایندگان پارلمان بر "توطئهآمیز بودن" این رویداد، اشاره به این نگرانی دارد که دستهای خارجی یا خرابکار ممکن است تلاش کنند شکافی میان مسلمانان و مسیحیان در اقلیم کوردستان ایجاد کنند؛ اقلیمی که بهعنوان پناهگاهی امن برای اقلیتها در خاورمیانه در نظر گرفته میشود.