افشای  طرح توطئه‌ در اقلیم کوردستان توسط شورای امنیت

شورای امنیت اقلیم کوردستان جزئیات توطئه‌ای داخلی و خارجی برای فلج کردن بخش انرژی و ایجاد ناآرامی را فاش کرد.

3 ساعت پیش

شورای امنیت اقلیم کوردستان از خنثی‌سازی یک توطئه پیچیده و خطرناک خبر داد که هدف آن فلج کردن بخش انرژی و ایجاد آشوب در شهرهای کوردستان بود. این شورا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵) منتشر کرد، اعلام کرد که نهادهای امنیتی اقلیم در خنثی‌سازی این طرح که با هدف ایجاد "رودخانه‌ای از خون" در خیابان‌های کوردستان برنامه‌ریزی شده بود، به موفقیت بزرگی دست یافته‌اند.

بر اساس تحقیقات فشرده‌ شورای امنیت اقلیم کوردستان، ناآرامی‌های اخیر در روستای لاجان واقع در شهرستان خبات، تنها یک حادثه‌ عادی نبوده‌، بلکه سرآغازی برای اجرای یک نقشه‌ از پیش طراحی شده‌ محسوب می‌شده‌ است. این تحقیقات نشان می‌دهد که عوامل داخلی و خارجی با همکاری یکدیگر، یک سلسله حملات را برنامه‌ریزی کرده‌ بودند. برجسته‌ترین بخش این طرح، حمله به میدان گازی کورمور با هدف قطع برق اقلیم کوردستان بوده‌ است.

ادامه این توطئه شامل حملات به پالایشگاه‌های نفت و نیروگاه‌های برق و همچنین انجام انفجارهایی در هر دو استان اربیل و دهوک می‌شد. بخشی دیگر از این طرح، جنگ روانی و رسانه‌ای بود که از طریق رسانه‌های وابسته به یک طرف اپوزیسیون و رسانه‌های خارجی، مردم را به اعتراضات و خشونت تشویق می‌کرد. هدف نهایی این سناریوی «خونین» این بوده‌ که کشتار شهروندان بهانه‌ای برای درخواست مداخله‌ گروه‌های شبه‌نظامی و حمله به اقلیم کوردستان شود.

میدان گازی کورمور، که منبع اصلی تولید گاز و برق در اقلیم کوردستان است، پیش از این نیز بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته‌ است. این حملات اغلب منجر به قطعی گسترده‌ برق در اقلیم کوردستان و خسارات اقتصادی قابل توجهی شده‌ است. در آوریل ۲۰۲۴، حمله پهپادی به این میدان گازی، چهار کشته برجای گذاشته‌ بود. مقامات اقلیم کوردستان بارها گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران را مسئول این حملات دانسته‌اند. این حملات در سال‌های اخیر روند صعودی داشته‌ و برخی از آن‌ها از مناطقی تحت کنترل نیروهای فدرال عراق در مجاورت اقلیم کوردستان انجام شده‌اند. ایالات متحده، سازمان ملل متحد، ترکیه و ایران این حملات را محکوم کرده‌اند. نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، پیش‌تر از ایالات متحده‌ آمریکا خواهان تامین سامانه‌های دفاع هوایی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی اقلیم کوردستان شده‌ است.

شورای امنیت اقلیم کوردستان اعلام کرد که از جزئیات این توطئه از پیش مطلع بوده و توانسته‌ است در زمان مناسب از اجرای آن جلوگیری کند. در این عملیات، تعدادی از "خرابکاران" که از طرف‌های خارجی و شبه‌نظامیان دستور گرفته‌ بودند، دستگیر شده‌اند. این افراد به هدف خود برای برهم زدن ثبات اقلیم اعتراف کرده‌اند و اکنون در انتظار محاکمه‌ هستند. خنثی‌سازی این توطئه همزمان با هشدارهای ایالات متحده‌ آمریکا و متحدانش درباره‌ تحرکات «عوامل شرور» در منطقه است.