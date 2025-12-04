آغاز رایزنی‌ها برای تعمیق روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقه

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵)، در سفری رسمی وارد ابوظبی، پایتخت امارات متحده‌ی عربی، شد. هدف از این سفر، انجام دیدارها و رایزنی‌هایی با مقامات بلندپایه‌ی امارات برای گسترش بیشتر روابط دوستانه و همکاری‌های دوجانبه است.

نخست‌وزیر بارزانی در بدو ورود به ابوظبی، مورد استقبال سعید الهاجری، وزیر مشاور در وزارت خارجه‌ی امارات، قرار گرفت. این سفر که چند روز به طول می‌انجامد، بر توسعه‌ی روابط دوجانبه و آخرین تحولات و پیشرفت‌های کلی وضعیت عراق و منطقه متمرکز خواهد بود. نخست‌وزیر بارزانی پیش از این نیز در سال‌های اخیر، از جمله در فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱)، اوت ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲)، ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳) و نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴)، سفرهای متعددی به امارات داشته است که نشان‌دهنده‌ی روابط قوی و رو به رشد میان اقلیم کوردستان و امارات متحده‌ی عربی است. در این دیدارها معمولاً بر تقویت همکاری‌های اقتصادی، تشویق سرمایه‌گذاری امارات در بخش‌های مختلف اقلیم کوردستان مانند کشاورزی و انرژی، و همچنین ثبات منطقه‌ای تأکید می‌شود.