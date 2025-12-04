تأکید دولت اقلیم کوردستان بر همزیستی ادیان و بازسازی گورستان هرموته

2 ساعت پیش

استانداری اربیل، ضمن ابراز نگرانی شدید از هتک حرمت گورستان مسیحیان در شهر کویه، به شایعات مربوط به تخریب آرامگاه هنرمند فقید «خاله‌سیوه» پایان داد و اعلام کرد که این حادثه تنها ۱۷ آرامگاه از شهروندان مسیحی را دربرگرفته است. در پی دستور مستقیم نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، یک کمیته‌ی تحقیق جامع آغاز به کار کرده و تصمیم به بازسازی گورستان نیز اتخاذ شده است.

بر اساس اطلاعیه‌ی رسمی استانداری اربیل، امید خوشناو، استاندار اربیل، پیگیری دقیقی را در خصوص پرونده‌ی هتک حرمت گورستان هرموته در شهرستان کویه انجام داده است. در ابتدای انتشار خبر، شایعاتی مبنی بر آسیب‌دیدن آرامگاه هنرمند مردمی برجسته، خاله‌سیوه، در میان گورهای تخریب‌شده مطرح بود. اما پس از تحقیقات میدانی و گزارش فرماندار کویه به استاندار، مشخص شد که آرامگاه این هنرمند آسیبی ندیده و تنها ۱۷ آرامگاه از شهروندان مسیحی مورد تعرض قرار گرفته‌اند.

در راستای اقدامات قانونی، استاندار اربیل دستور تشکیل کمیته‌ای تخصصی را به سرپرستی فرماندار کویه و با عضویت نهادهای مربوطه از پلیس، میراث فرهنگی، و اداره‌ی فرهنگ کویه صادر کرده است. وظیفه‌ی اصلی این کمیته، شناسایی عاملان این عمل که "غیرانسانی و نفرت‌انگیز" توصیف شده، برای ارجاع آن‌ها به دادگاه است. همزمان، دفتر نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان نیز با محکومیت این حادثه، بلافاصله دستور بازسازی کامل گورستان را با هزینه‌ی دولت صادر کرده است. اقلیم کوردستان به‌عنوان پناهگاهی امن برای همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان شناخته می‌شود و جامعه‌ی مسیحیان با جمعیتی حدود ۲۷۵ تا ۳۰۰ هزار نفر، پیشینه‌ای دیرینه در این منطقه دارند و در پارلمان و دولت نیز دارای نمایندگانی هستند. روستای هرموته در شهرستان کویه یکی از نمادهای برجسته‌ی همزیستی مذهبی در اقلیم کوردستان است، که مسیحیان در آن از تاریخی کهن برخوردارند. واکنش سریع دولت و استانداری اربیل، بر پیام حکومت اقلیم مبنی بر حفاظت از مقدسات دینی و امنیت اقلیت‌ها، به‌عنوان بخشی از امنیت ملی و اجتماعی، تأکید می‌کند و اجازه‌ی هیچ تلاشی را برای برهم زدن همبستگی میان اقلیت‌ها نخواهد داد.