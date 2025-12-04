نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان با معاون نخستوزیر و وزیر کشور امارات دیدار کرد
تأکید بر همکاریهای دوجانبه و تبادل نظر دربارهی تحولات منطقهای
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در ابوظبی با شیخ سیف بن زاید آل نهیان، معاون نخستوزیر و وزیر کشور امارات، دیدار و بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان اقلیم کوردستان و امارات در زمینههای گوناگون تأکید کردند.
عصر پنجشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵)، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در ابوظبی با شیخ سیف بن زاید آل نهیان، معاون نخستوزیر و وزیر کشور امارات، ملاقات کرد. در این دیدار، هر دو طرف بر اهمیت تقویت بیشتر روابط دوستانه و همکاری و هماهنگی میان اقلیم کوردستان و امارات در بخشهای مختلف تأکید ورزیدند.
در بخش دیگری از گفتوگوها، دربارهی آخرین تحولات وضعیت کلی عراق و منطقه تبادل نظر شد. این دیدار در چارچوب سفر رسمی نخستوزیر بارزانی به امارات صورت گرفت که هدف آن تعمیق روابط دوجانبه و بررسی مسائل مشترک است. پیش از این نیز نخستوزیر بارزانی با شیخ سیف بن زاید آل نهیان دیدار کرده بود، از جمله در فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱)، که طی آن توسعه روابط و فرصتهای همکاری مشترک مورد بحث قرار گرفت.
In Abu Dhabi, I was pleased to meet with HH Sheikh @SaifBZayed. We underscored the importance of further strengthening the friendship and coordination between the Kurdistan Region and the UAE.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) December 4, 2025
We also exchanged views on developments and the situation in Iraq and the region. pic.twitter.com/QjmS8Jxdrx