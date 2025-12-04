گسترش همکاری‌های علمی و فراهم‌آوردن فرصت‌های تحصیلات عالی برای دانشجویان کورد

روابط آکادمیک و علمی میان اقلیم کوردستان و پادشاهی اسپانیا با امضای یک یادداشت تفاهم استراتژیک میان نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در مادرید و یکی از برجسته‌ترین دانشگاه‌های اسپانیا، وارد مرحله‌ای نوین شد که فرصت‌های تحصیلات عالی را برای دانشجویان کورد تضمین می‌کند.

روز پنجشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵)، با حمایت اداره‌ی روابط خارجی، نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در مادرید یک یادداشت تفاهم مهم را با دانشگاه مورسیا (University of Murcia) به امضا رساند. داراوان حاجی حامد، نماینده‌ی دولت اقلیم کوردستان در اسپانیا، این گام را یک دستاورد دیپلماتیک بزرگ توصیف کرد، چرا که دانشگاه مورسیا جایگاه قدرتمندی در سطح اسپانیا و اروپا دارد.

بر اساس مفاد این توافق‌نامه، روابط میان وزارت تحصیلات عالی اقلیم کوردستان و اسپانیا به سطحی بالاتر ارتقا خواهد یافت و بستر کاملی برای کسب کرسی‌های تحصیلات عالی توسط دانشجویان کورد در این دانشگاه فراهم می‌شود. نمایندگی دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد که اسپانیا دارای یک سیستم پیشرفته‌ی تحقیقاتی است که نوآوری‌های علمی در آن مستقیماً با بخش‌های دولتی و خصوصی ادغام می‌شوند، بنابراین انتقال این تجربه به کوردستان منافع زیادی به همراه خواهد داشت.

اهمیت این یادداشت تفاهم در آن است که دانشگاه مورسیا که در سال ۱۲۷۲ تأسیس شده، یکی از مراکز آکادمیک برجسته در اروپا به شمار می‌رود. امضای این یادداشت، نتیجه‌ی مجموعه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ی نمایندگی دولت اقلیم کوردستان برای جلب اعتماد این دانشگاه بوده است. این اقدام بخشی از استراتژی دیپلماسی آکادمیک دولت اقلیم کوردستان است که با هدف گشودن درهای دانشگاه‌های جهانی به روی جوانان و پژوهشگران کورد، تا از فرصت‌های تحصیل و تحقیق در کشورهای پیشرفته بهره‌مند شوند.