ارتش اسرائیل: ۴۰ شبهنظامی حماس در تونلهای رفح کشته شدند
ادامهی عملیات و تلاشهای دیپلماتیک برای حل بحران در غزه
ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در نتیجهی درگیری با شبهنظامیان حماس که در تونلهای رفح باقی مانده بودند، حدود ۴۰ نفر از آنها کشته شدهاند. این حادثه در منطقهای در جنوب نوار غزه رخ داده است که اکنون تحت کنترل اسرائیل قرار دارد.
روز پنجشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵)، ارتش اسرائیل گزارش داد که در حدود ۴۰ نفر از شبهنظامیان حماس که در تونلهای رفح در جنوب نوار غزه گرفتار شده بودند، کشته شدند. این شبهنظامیان در تلاش برای خروج از تونلها با نیروهای ارتش اسرائیل درگیر شدند که به کشته شدن این تعداد منجر شد. پیشتر نیز گزارشهایی از کشته شدن دستکم ۴۰ شبهنظامی حماس در تونلهای شرق رفح منتشر شده بود. برخی منابع تخمین میزنند که بین ۶۰ تا ۸۰ نفر از نیروهای حماس در تونلهای رفح محاصره شدهاند. در مجموع، برخی گزارشها حاکی از آن است که حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد از شبکه تونلهای حماس هنوز سالم هستند.
رسانههای اسرائیلی به نقل از مقامات اسرائیل و ایالات متحده گزارش دادهاند که حدود ۲۰۰ شبهنظامی در تونلها گرفتار شده بودند که برخی در درگیریها کشته و برخی دیگر تسلیم شدهاند. میانجیهایی از جمله ایالات متحده، مصر، قطر و ترکیه به دنبال راهحلی برای خلع سلاح شبهنظامیان حماس و اطمینان از عدم بازگشت آنها به نبرد هستند. در ازای آن، اسرائیل امکان خروج آنها از تونلها و اسکان در مناطق دیگر نوار غزه را فراهم میکند. با این حال، به دلیل ادامه تنشها میان ارتش اسرائیل و حماس، مذاکرات تاکنون متوقف شده است. حماس نیز خواستار اعمال فشار بر اسرائیل برای اجرای توافق آتشبس، از جمله بازگشایی کامل گذرگاه رفح، شده است. در همین راستا، مصر نیز بازگشایی یکطرفهی گذرگاه رفح را رد کرده است.