پیام مسرور بارزانی در پی حملهی اسرائیل به قطر
: نخستوزیر اقلیم کوردستان حملهی اسرائیل به قطر را نقض قوانین بینالمللی خواند و خواستار راهحل مسالمتآمیز و پایان تنشها شد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۹ شهریور ۱۴۰۴) در پیامی در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی ایکس، به حملهی روز گذشتهی اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، واکنش نشان داد.
در پیام نخستوزیر اقلیم کوردستان آمده است: «حمله به دولت قطر، نقض قوانین بینالمللی است.»
بارزانی در بخش دیگری از پیام خود تأکید کرد: «ما خواستار تسریع در دستیابی به راهحل مسالمتآمیز برای مشکلات و پایان دادن به هرگونه تنش و خشونت هستیم.»
The attack on the State of Qatar is a violation of international law.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 10, 2025
We support an urgent, peaceful solution to regional problems, and an end to all forms of tension and violence.
روز سهشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، ارتش اسرائیل با هماهنگی سازمان امنیت داخلی این کشور (شاباک)، یک مقر حماس در دوحه را هدف حملهی هوایی قرار داد که به کشته شدن پنج نفر منجر شد. جنبش حماس نیز در بیانیهای اعلام کرد که اسرائیل در ترور اعضای هیئت مذاکرهکنندهی این جنبش در دوحه شکست خورده است.