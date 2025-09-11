مافیای دارو بازارهای ایران را به انحصار خود درآورده است
یک شبکهی پنهان در بازار داروی ایران با کنترل شیوههای توزیع، بحران کمبود دارو ایجاد کرده و جان بیماران را به خطر انداخته است
روزنامهی «اطلاعات» در گزارشی نوشت: « بحران کمبود دارو حتی قرصهای مسکن ساده را نیز در بر گرفته، اما بدترین تأثیر را بر داروهای بیماریهای دیابت، هموفیلی و سرطان داشته است.
مبتلایان به این بیماریها پس از جستجوی فراوان، با دست خالی از داروخانهها بازمیگردند و ناچارند دارو را با قیمتی بسیار گزاف از بازار سیاه تهیه کنند.»
روایت یک بیمار: دارو در بازار سیاه چند برابر قیمت فروخته میشود
ناهید ۳۴ ساله که دو سال است به سرطان معده و تخمدان مبتلا است، نمونهای از قربانیان این مافیاست. او میپرسد: «اگر داروی سرطان به دلیل تحریمها کمیاب است، چطور همان دارو با قیمتی چند برابر در بازار سیاه پیدا میشود؟»
ناهید برای هر دوره شیمیدرمانی، ناچار است سه آمپول «اپیروبیسین» را به قیمت ۴۰ میلیون تومان از بازار سیاه بخرد. این موضوع نشان میدهد که مشکل تنها به تحریمها مربوط نیست، بلکه به مافیایی قدرتمند بازمیگردد که در سایهی سکوت نهادهای نظارتی، زندگی بیماران را گروگان سودجویی خود کرده است.
تحلیل کارشناسان: رقابت واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی
دکتر سیمین کاظمی، متخصص جامعهشناسی پزشکی، تأکید میکند: «هزینههای سرسامآور درمان، طبقات کمدرآمد را دچار فقر مطلق و طبقهی متوسط را فقیر کرده است؛ به طوری که برخی بیماران به دلیل ناتوانی در خرید داروهای گرانقیمت، درمان را رها میکنند.»
دکتر کاظمی میگوید بخشی از مشکل به رقابت میان واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی دارو بازمیگردد. برخی واردکنندگان و پزشکان با نفوذ تلاش میکنند داروی داخلی را بیفایده نشان دهند تا بتوانند داروهای گرانقیمت خارجی را با سودهای کلان بفروشند، در حالی که اغلب نمونهی داخلی داروها در بازار موجود است.
شکست طرح «دارویاری» و کمبود بودجه
دکتر شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، اعتراف میکند که حدود ۱۰۰ قلم داروی اصلی و ضروری در کشور کمیاب است. او عواملی چون تحریمها، مشکلات انتقال پول و نوسانات نرخ ارز را به عنوان دلایل این کمبود ذکر میکند.
دکتر خاندانی با انتقاد از شکست طرح «دارویاری» میگوید: «این طرح به دلیل کاهش بودجه در مجلس، همواره با کمبود حمایت مالی مواجه است. این امر باعث شده مطالبات داروخانهها به موقع پرداخت نشود و در نتیجه، کل زنجیرهی تأمین دارو، از داروخانه تا شرکتهای تولیدی، مختل شده است.»
کارشناسان به عنوان راهکار، تأمین بودجهی لازم برای طرح «دارویاری» و افزایش نظارت بر کیفیت داروهای داخلی را پیشنهاد میکنند تا به این بحران که زندگی هزاران بیمار را به خطر انداخته است، پایان داده شود.