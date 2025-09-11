مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی ضمن تقدیر از پیشرفت‌های بخش بهداشت اقلیم کوردستان، بر همکاری این سازمان برای تأمین دارو برای همگان تأکید کرد

حنان بلخی، مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی برای شرق مدیترانه روز پنجشنبه، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۰ شهریور ۱۴۰۴)، در یک نشست خبری در اربیل اعلام کرد که این سازمان در زمینه‌ی تأمین دارو با اقلیم کوردستان همکاری خواهد کرد تا دسترسی همگان به دارو در هر مکانی تضمین شود.

حنان بلخی با ابراز خرسندی از پیشرفت‌های حاصل‌شده در بخش بهداشت اقلیم کوردستان، اظهار داشت: «باید به دستاوردها و پیشرفت‌هایی که در اقلیم کوردستان داشته‌اید، افتخار کنید. تجارب بسیاری از مراکز شما که با همکاری سازمان‌های بین‌المللی به دست آمده، مورد استفاده قرار گرفته است.»

او همچنین به موضوع مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: «سازمان بهداشت جهانی می‌خواهد برای کمک به افرادی که نیازمند زندگی سالم هستند، گام‌های بیشتری بردارد و این یک چالش جدی برای سازمان ماست.»

مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در پایان تأکید کرد: «ما می‌خواهیم هر بیمار در هر کجا که باشد، به داروی ایمن و مطمئن دسترسی داشته باشد.» وی افزود که اقلیم کوردستان در بخش بهداشت پیشرفته است و تمایل دارد برای آشنایی بیشتر با وضعیت، مدت بیشتری در منطقه بماند.