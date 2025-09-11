وزارت کشور سوریه از بازداشت یک هستهی وابسته به حزبالله لبنان خبر داد
دولت سوریە مقادیر زیادی سلاح و مهمات از هستهی وابسته به حزبالله لبنان کشف و ضبط کرده است
وزارت کشور سوریه روز پنجشنبه، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۰ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کرد که یک هستهی وابسته به حزبالله لبنان را که پیشتر از متحدان رژیم بشار اسد بود، بازداشت کرده است.
در بیانیهای که از قول احمد دالاتی، مسئول امنیتی استان ساحلی دمشق منتشر شد، آمده است: «یک یگان ویژه با همکاری اطلاعات عمومی موفق به بازداشت یک هستهی تروریستی وابسته به حزبالله لبنان شد.» این بیانیه میافزاید که تحقیقات اولیه نشان میدهد اعضای این هسته در پادگانهایی در داخل لبنان آموزش دیدهاند و برای اجرای عملیات در خاک سوریه و به خطر انداختن امنیت و ثبات کشور برنامهریزی کرده بودند.
در این عملیات، یک سکوی پرتاب موشک، ۱۹ موشک از نوع گراد، موشکهای ضد تانک و مقادیر زیادی سلاح و مهمات مختلف کشف و ضبط شده است.
حزبالله لبنان از سال ۲۰۱۳ حمایت خود را از بشار اسد اعلام کرده و در درگیریهای داخلی سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، در کنار ارتش این کشور جنگیده است.
این گروه تا همین اواخر، مؤثرترین نیروی سیاسی و نظامی در لبنان بود و از حمایت گستردهی دمشق و تهران برخوردار بود. با این حال، در ماههای اخیر در پی ضربات نظامی اسرائیل، به ویژه پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل این گروه، و شماری از فرماندهان آن، تضعیف شده است.