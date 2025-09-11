کمک نفتی عربستان سعودی به سوریه

اهدای بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت خام

عربستان سعودی روز پنجشنبه، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۰ شهریور ۱۴۰۴)، در راستای حمایت مالی از سوریه پس از ۱۴ سال جنگ داخلی، تصمیم به اهدای ۱.۶۵ میلیون بشکه نفت خام به این کشور گرفت.

بر اساس قیمت‌های فعلی نفت، ارزش این محموله حدود ۱۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. طبق گزارش وب‌سایت «گلوبال فایر پاور»، این مقدار نفت می‌تواند نیازهای سوریه را برای ۱۲ روز تأمین کند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز گزارش داد که مدیر اجرایی صندوق توسعه‌ی سعودی یادداشت تفاهمی را در این زمینه با محمد بشیر، وزیر انرژی سوریه، امضا کرده است.

از زمان سقوط رژیم بشار اسد، دولت جدید سوریه تلاش کرده است تا برای بازسازی زیرساخت‌های ویران‌شده‌ی کشور از سال ۲۰۱۱، سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. ماه گذشته، عربستان سعودی از چندین پروژه‌ی سرمایه‌گذاری در سوریه به ارزش ۶.۴ میلیارد دلار خبر داد. همچنین روز یکشنبه، پروژه‌هایی برای پاکسازی بقایای جنگ در دمشق و حومه‌ی آن و نیز بازسازی بیمارستان‌ها و مدارس اعلام شد.