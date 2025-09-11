شرکت سومو جزئیات احداث خط لولهی جدید نفت به عمان را تشریح کرد
مدیرکل شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) اعلام کرد که این کشور قصد دارد برای افزایش صادرات نفت، یک خط لولهی جدید از طریق خلیج فارس به عمان احداث کند
علی نزار، مدیرکل شرکت سومو، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: «گفتگوها و توافق اولیهای میان عراق و عمان برای احداث خط لولهی نفت خام و بازاریابی آن در بازارهای جهانی وجود دارد.» وی افزود: «مرحلهی اول توافق، شامل ساخت مخازن ذخیرهسازی نفت با ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه در بندر «دوقم» عمان است که این ظرفیت در سالهای آینده قابل افزایش خواهد بود.»
علی نزار ادامه داد: «پس از تکمیل ساخت مخازن، مرحلهی دوم یعنی انتقال نفت خام عراق با نفتکشها آغاز میشود تا زمانی که خط لوله از عراق به عمان تکمیل گردد.»
به گفتهی مدیرکل شرکت سومو، «مذاکراتی میان عراق و عمان برای تعیین مسیر خط لوله در جریان است. بر اساس مطالعات، اگر خط لوله از مسیر خشکی عبور کند، نیازمند توافق با کشورهایی خواهد بود که در مسیر آن قرار دارند و اگر از مسیر دریا بگذرد، از بندر بصره تا بنادر عمان امتداد خواهد یافت.»
روز ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور)، دولت عراق در جریان سفر نخستوزیر به مسقط، دو توافقنامه و ۲۴ یادداشت تفاهم در زمینههای مختلف با عمان امضا کرد.
مذاکرات برای احیای خط لولهی کرکوک-بانیاس
در تحولی دیگر، روز سهشنبه، ۱۲ اوت ۲۰۲۵ (۲۱ مرداد ۱۴۰۴)، محمد بشیر، وزیر انرژی سوریه، از بغداد بازدید و با حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، دربارهی همکاریهای انرژی گفتگو کرد.
محمد بشیر با تشریح وضعیت بخش انرژی سوریه، توضیح داد که این کشور علاوه بر تولید داخلی، ماهانه حدود سه میلیون بشکه نفت خام برای تأمین نیاز شهروندان وارد میکند. وزیر انرژی سوریه بر اهمیت اتصال خطوط لولهی نفت میان سوریه و عراق تأکید کرد و گفت: «خط لولهی نفت میان کرکوک و بندر بانیاس بسیار قدیمی است و برای بازسازی به یک ارزیابی جامع نیاز دارد.»
از سوی دیگر، وزیر نفت عراق تمایل کشورش را برای فعالسازی مجدد خط لولهی کرکوک-بانیاس ابراز کرد و پیشنهاد داد که برای ارزیابی این پروژه با یک نهاد تخصصی مشورت شود. وی اشاره کرد که ممکن است خط لولهی قدیمی بازسازی شود یا یک خط لولهی جدید احداث گردد.