دیدار پرزیدنت بارزانی با هیئت اماراتی؛ تأکید بر تقویت روابط دوجانبه
پرزیدنت بارزانی در دیدار با فرستادهی ویژهی اقتصادی امارات، از حمایتهای بشردوستانهی این کشور قدردانی کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی روز پنجشنبه، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۰ شهریور ۱۴۰۴)، در صلاحالدین اربیل، از یک هیئت اماراتی به ریاست سعید مبارک الهاجری، وزیر مشاور و فرستادهی ویژهی اقتصادی امارات برای اقلیم کوردستان، استقبال کرد.
به گزارش دفتر بارزانی، در ابتدای این دیدار، هیئت میهمان ضمن ابراز خرسندی از سفر به اقلیم کوردستان و دیدار با بارزانی، بر دوستی و موضع رهبری امارات در جهت پیشبرد روابط با اقلیم کوردستان تأکید کرده و سلام حاکم امارات و رهبران آن کشور را به بارزانی ابلاغ کردند. آنها همچنین از فرصتهای فراهمشده برای توسعهی روابط اقتصادی و سایر زمینهها در حال حاضر و آینده قدردانی کردند.
در ادامه، پرزیدنت بارزانی از دولت، مردم و رهبری امارات برای حمایتها و کمکهای همیشگی از طریق سازمانهای بشردوستانه، به ویژه در زمان ورود صدها هزار آواره به اقلیم کوردستان، تشکر و از تقویت دوستی و روابط دوجانبه استقبال کرد.
در این دیدار، وضعیت کلی منطقه نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای گفتگو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.