یک شرکت معماری از اقلیم کوردستان با طراحی پروژه‌ای داخلی، در یک رویداد معتبر بین‌المللی موفق به کسب سه جایزه‌ی پنج ستاره در میان صدها شرکت جهانی شد

2 ساعت پیش

برای نخستین بار، یک شرکت معماری از اقلیم کوردستان با طراحی یک پروژه کاملاً داخلی در یک رویداد بزرگ بین‌المللی در حوزه املاک و مستغلات شرکت کرد و توانست در رقابت با صدها شرکت جهانی، سه جایزه برتر پنج ستاره را از آن خود کند.

هردی برزنجی، معمار مشاور، روز پنجشنبه، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۰ شهریور ۱۴۰۴)، به وب‌سایت کوردستان٢٤ گفت: «ما به عنوان اولین شرکت مشاوره مهندسی از اقلیم کوردستان در یک رویداد بین‌المللی در امارات متحده عربی شرکت کردیم که شرکت‌هایی از کشورهای مختلف در سطح منطقه و جهان در آن حضور داشتند.»

وی افزود: «در این رویداد بیشتر کشورهای عربی حضور داشتند و رقابت‌ها در چند حوزه تقسیم‌بندی شده بود. ما پروژه‌های خود را از ماه مه برای شرکت در این رقابت ارائه کرده بودیم تا کمیته‌های داوری فرصت کافی برای ارزیابی دقیق و کامل طرح‌ها را داشته باشند.»

این معمار کوردستانی با اشاره به معیارهای دقیق داوری، بیان کرد که برگزارکنندگان این رویداد نزدیک به ۱۰۰ داور دارند و معیارهای سخت‌گیرانه‌ای برای مشارکت در زمینه‌هایی چون نوآوری، سازگاری با تغییرات اقلیمی، هماهنگی با جامعه و ارتباط با محیط زیست منطقه در نظر گرفته‌اند. وی تأکید کرد: «ما اولین دفتر مشاوره مهندسی داخلی هستیم که توانسته‌ایم چنین پروژه بزرگی را برنده شویم.»

هردی برزنجی در ادامه به اهمیت این دستاورد برای اقلیم کوردستان پرداخت و گفت: «حضور در چنین رویدادهایی تأثیر قابل توجهی بر لابیگری برای کوردستان دارد، زیرا تمام شرکت‌کنندگان، بین‌المللی و شناخته‌شده هستند. این امر دروازه‌ای بزرگ برای تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان باز می‌کند و فرصتی است تا محیط مناسب سرمایه‌گذاری در اقلیم را برای آن‌ها روشن کنیم.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که این پروژه، طراحی ساختمان سندیکای وکلای کوردستان بوده که توسط مهندسان داخلی طراحی و اجرا شده است.