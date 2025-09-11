1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس مرکز اطلاعات و تحقیقات راهبردی، می‌گوید که حمایت‌های نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در اقلیم تشویق کرده است. او تاکید کرد که نحوه نگرش نخست‌وزیر و وجود امنیت و آرامش در اقلیم کوردستان، میزان سرمایه‌گذاری در اقلیم را افزایش داده است.

پنجشنبه ۱۱ سپتامبر، آراس قادر، رئیس مرکز اطلاعات و تحقیقات راهبردی، در خصوص سفر هیئت‌‌های بازرگانی کشورها به خصوص هیئت بازرگانی آمریکا به اقلیم، به کوردستان۲۴ گفت: سرمایه‌گذار خارجی، عوامل سیاسی کشوری را که می‌خواهد در آن سرمایه‌گذاری کند در نظر می‌گیرد، به خصوص نگرش دولت آن کشور به سرمایه‌گذاری را مد نظر قرار می‌دهد.

وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان پیدا کردند که نخست‌وزیر مسرور بارزانی از سرمایه‌گذاری حمایت کامل می‌کند، مشوق و زمینه‌ساز است برای سرمایه‌گذاری، بر خلاف عراق که نه فقط حمایت نمی‌کند، بلکه پیش روی سرمایه‌گذاری مانع ایجاد می‌کند. همچنین وجود ثبات و آرامش در کوردستان عامل بسیار مهمی برای جذب سرمایه‌گذاران بوده است.

رئیس مرکز اطلاعات و تحقیقات راهبردی،‌ گفت: فایده آمدن سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی به اقلیم کوردستان در این است که سرمایه، فن‌آوری و نیروی متخصص به اقلیم می‌آورند. روابط بهبود می‌یابد و برای مردم کوردستان اشتغالزایی می‌شود.

آراس قادر، توضیح داد: با ورود یک میلیارد دلار به اقلیم از طریق سرمایه‌گذاری، حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار فرصت شغلی برای مردم کوردستان ایجاد می‌شود. همزمان رقابت بین شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند به خصوص بین شرکت‌های داخلی که می‌خواهند با شرکت‌های بین‌المللی رقابت کنند. این، سطح شرکت‌های داخلی را بالا می‌برد. در حال حاضر تعداد سرمایه‌گذاران خارجی در اقلیم کوردستان، افزایش پیدا کرده است.

ب.ن