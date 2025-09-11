درگیری مسلحانه در دبس کرکوک؛ دو برادر کشته و یک تن زخمی شد

درگیری میان دو خانواده از عرب‌های غیربومی در بازار شهرستان دبس در استان کرکوک، به تیراندازی و کشته و زخمی شدن سه برادر انجامید

58 دقیقه پیش

روز پنجشنبه، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۰ شهریور ۱۴۰۴)، درگیری مسلحانه‌ای میان شماری از عرب‌های اسکان داده شده در بازار شهرستان دبس، از توابع استان کرکوک، روی داد.

یک منبع در پلیس دبس به کوردستان۲۴ گفت که این درگیری میان دو خانواده که با یکدیگر خویشاوند (پسرعمو) بوده‌اند، رخ داده است.

این منبع افزود که در این تیراندازی، دو نفر با نام‌های ساری فواس غباش و سلطان فواس کشته شده و فرد دیگری به نام بیرل فواس غواش زخمی شده است. هر سه قربانی این حادثه برادر یکدیگر بوده‌اند.

منبع پلیس همچنین اعلام کرد که فرد ضارب، تواری عواد ملول، از اهالی روستای پلکانه و از عرب‌های اسکان داده شده است که پس از این حادثه به مکانی نامعلوم گریخته است. پلیس تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده است.