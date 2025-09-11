بحران خشکسالی در هور الحویزه

بیش از سه ماه است که تالاب‌های جنوب عراق با بحران شدید کم‌آبی مواجه هستند که خسارات سنگینی به ساکنان و دام‌های این مناطق وارد کرده است

1 ساعت پیش

خشک‌سالی سه ماهه در تالاب‌های جنوب عراق، به ویژه هور الحویزه، و بی‌توجهی دولت به این بحران، به مرگ دسته‌جمعی گاومیش‌ها و کوچ اجباری ساکنان منطقه منجر شده است.

خشک شدن هور الحویزه

هور الحویزه، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تالاب‌های جنوب عراق، بیش از سه ماه است که با بحران کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کند. این وضعیت، معیشت ساکنان، محیط زیست و ثروت دامی منطقه، به ویژه گاومیش‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

بی‌توجهی دولت و خشم ساکنان

ساکنان این مناطق به رسانه‌های عراقی گفته‌اند که علاوه بر تأثیرات منفی خشک‌سالی و تغییرات اقلیمی، بی‌توجهی دولت عراق و مقامات محلی که هیچ راه‌حلی برای این بحران ارائه نکرده‌اند، عامل دیگر این فاجعه است.

تلفات سنگین گاومیش‌ها

به گفته‌ی ساکنان هور الحویزه، روزانه ده‌ها رأس گاومیش که منبع اصلی درآمد آن‌هاست، به دلیل این شرایط نامساعد تلف می‌شوند. آن‌ها دولت عراق و مسئولان محلی را مسئول این تلفات گسترده که از آن با عنوان «کشتار جمعی» یاد می‌کنند، می‌دانند.

منابع محلی گزارش داده‌اند که صدها رأس گاومیش به بیماری‌های مختلف مبتلا شده‌اند و مسئولان دامپزشکی و سایر نهادهای ذی‌ربط، هیچ اقدام جدی برای کنترل این وضعیت انجام نداده‌اند. این بحران باعث سقوط شدید قیمت گاومیش شده است؛ به طوری که قیمت هر رأس از پنج میلیون دینار به یک و نیم تا دو میلیون دینار کاهش یافته و زیان هنگفتی به دامداران وارد کرده است.

کوچ اجباری و درخواست کمک فوری

ساکنان هور الحویزه تأکید کرده‌اند که به دلیل این بحران، کوچ دسته‌جمعی از منطقه آغاز شده است و مردم برای یافتن منابع آب آشامیدنی، زمین کشاورزی و چراگاه برای دام‌هایشان ناچار به ترک خانه‌های خود هستند. آن‌ها از دولت عراق و وزارتخانه‌های مربوطه خواسته‌اند تا برای جلوگیری از خسارات بیشتر که به زیان کل اقتصاد عراق تمام خواهد شد، هرچه سریع‌تر به این وضعیت رسیدگی کنند.