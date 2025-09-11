نمایندهی دم پارتی: دیدار با اوجالان، خواست مردم برای پیشبرد صلح است
معاون رئیس فراکسیون دم پارتی تأکید کرد که دیدار کمیسیون صلح با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، روند صلح را وارد مرحلهی جدیدی خواهد کرد
گلستان کلیچ کوچیغیت، معاون رئیس فراکسیون حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، روز پنجشنبه، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۰ شهریور ۱۴۰۴)، در یک نشست خبری اعلام کرد که دیدار کمیسیون صلح با عبدالله اوجالان، روند صلح را به مرحلهای نوین وارد میکند و این امر خواستهی مردم است.
وی اظهار داشت: «این کمیسیون به همه گوش میدهد، اما باید به یک نفر دیگر نیز گوش دهد. این کمیسیون باید فوراً به امرالی برود و با یکی از طرفهای اصلی این روند، یعنی اوجالان، دیدار کرده و دیدگاهها و پیشنهادهای او را بشنود.»
کوچیغیت افزود: «این تنها یک انتظار نیست، بلکه خواستهی مردم ما برای صلح و یکی از الزامات این روند است. در نهایت، اگر ما دربارهی یک مسئلهی تاریخی مانند مسئلهی کورد صحبت میکنیم و از ایجاد فضایی جدید سخن میگوییم، باید گامهای جسورانهای برداریم.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که این دیدار روند را تسریع خواهد کرد و مهمتر از همه، اعتماد و باور مردم به راهحل را تقویت کرده و روند صلح را به مرحلهی جدیدی وارد میکند.