ندیم زهاوی: اقلیم کوردستان با وجود چالشها، محیطی باثبات برای سرمایهگذاری است
وزیر پیشین دارایی بریتانیا با ستایش از ثبات و پایداری اقلیم کوردستان، تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان تسهیلات قابل توجهی برای جذب سرمایهگذاران خارجی فراهم کرده است
وزیر پیشین دارایی بریتانیا تأکید کرد که اقلیم کوردستان تسهیلات گستردهای برای سرمایهگذاران خارجی فراهم کرده تا سرمایهگذاریهای بیشتری در این منطقه انجام شود.
ندیم زهاوی، وزیر پیشین دارایی بریتانیا، روز پنجشنبه، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۰ شهریور ۱۴۰۴)، در گفتگو با کوردستان٢٤ اعلام کرد: «اقلیم کوردستان در مقایسه با سایر مناطق عراق از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است و سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ تمایل بیشتری برای حضور در این اقلیم دارند.»
زهاوی افزود: «روابط مستحکمی میان دو طرف وجود دارد و امارات متحده عربی تمایل دارد تا در سطح بالایی در اقلیم کوردستان سرمایهگذاری کند؛ نه تنها در حوزه انرژی، بلکه در بخشهای گردشگری و کشاورزی نیز. همچنین، روابط قدرتمند دوجانبه بر کل عراق نیز تأثیر مثبت خواهد داشت.»
وی با اشاره به پروژههای مشترک میان دو طرف، آنها را بسیار مهم خواند و گفت این پروژهها به تقویت روابط کمک کرده و منافع زیادی برای عراق نیز به همراه خواهد داشت.
این مقام سابق بریتانیایی تصریح کرد: «نخستوزیر دیدگاه ویژهای برای تنوعبخشی به اقتصاد در اقلیم کوردستان دارد. کارهای بسیار خوبی در این زمینه انجام شده و پیشرفتهای چشمگیری حاصل شده است. امارات متحده عربی یک شریک قدرتمند برای اقلیم کوردستان است و تجربه موفق آن میتواند به این اقلیم منتقل شود.»
وی در پایان تأکید کرد: «تسهیلات زیادی برای سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان فراهم شده است و با وجود چالشها، این اقلیم توانسته است موفق عمل کند.»