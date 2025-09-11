دومین دورەی جشنواره‌ی سینمای کوردی با شعار "زبان مادری" برگزار می‌شود

دومین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم کوردی ونکوور، با شعار «زبان مادری» و تمرکز بر نقش زنان در سینمای کوردی، از ۱۷ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۵ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد و ۲۲ فیلم برگزیده از میان بیش از ۲۰۰ اثر به نمایش گذاشته می‌شود.

جشنواره‌ی فیلم کوردی ونکوور، تریلر رسمی خود را برای سال ۲۰۲۵ منتشر کرد. در دومین دوره‌ی این جشنواره، بیش از ۲۰۰ فیلم کوردی ارسال شده بود که از میان آن‌ها ۲۲ فیلم برای نمایندگی سینما، فرهنگ و زبان کوردی در کانادا انتخاب شده‌اند.

هدف این جشنواره آشنا کردن تماشاگران از سراسر جهان با فرهنگ و پیشینه‌ی تاریخ کوردها است. فیلم‌های شرکت‌کننده در چهار بخش رقابت خواهند کرد: بهترین فیلم بلند، بهترین فیلم کوتاه، جایزه‌ی هیئت داوران و جایزه‌ی تماشاگران. هیئت داوران این جشنواره متشکل از چندین سینماگر کانادایی و کوردی است.

همانند سال گذشته، کوردهای مقیم خارج به گرمی از این رویداد مهم حمایت می‌کنند. چهار شرکت به عنوان حامیان اصلی در این جشنواره حضور خواهند داشت و جامعه‌ی کوردی از چندین کشور در آن شرکت می‌کند.

شعار جشنواره‌ی فیلم کوردی ونکوور برای سال ۲۰۲۵، «زبان مادری» است و برای نقش زنان در قصه‌گویی سینمای کوردی اهمیت ویژه‌ای قایل است.