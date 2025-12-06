فیلم «مردن در میان زندگی» به کارگردانی رکار برزان در جشنواره‌ی کاپری هالیوود شرکت می‌کند

5 ساعت پیش

فیلم «مردن در میان زندگی» به کارگردانی رکار برزان، در جشنواره‌ی کاپری هالیوود در ایتالیا شرکت کرده و برای کسب جایزه رقابت می‌کند. این جشنواره از سال ۱۹۹۵ میلادی تأسیس شده و هر ساله در اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه برگزار می‌شود.

ریکار برزان، کارگردان این فیلم، در مورد شرکت اثرش در این جشنواره به کوردستان۲۴ گفت: «انتخاب فیلم «مردن در میان زندگی» برای برنامه‌ی رسمی جشنواره، توانایی‌های هنری فیلم و چشم‌انداز سینمایی خاص کارگردان آن را روشن می‌سازد.»

برزان افزود: «جشنواره‌ی کاپری هالیوود با پیشگامی در معرفی آثار برجسته‌ی بین‌المللی و تبدیل شدن به ایستگاهی مهم در مسیر رسیدن به فصل جوایز، فرصتی عالی برای کارگردانان مستقل سینما فراهم می‌کند.»

رکار برزان اظهار داشت که او چهار فیلم کوتاه در زمینه‌ی نویسندگی و کارگردانی دارد و هر یک از این فیلم‌ها در چندین جشنواره و فعالیت داخلی و بین‌المللی شرکت کرده‌اند. وی تاکید کرد که همواره به کار هنری خود ادامه خواهد داد و امیدوار است فیلم‌هایش در بسیاری از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شرکت کنند.

او در مورد داستان فیلم «مردن در میان زندگی» توضیح داد: «این فیلم داستان پسری را روایت می‌کند که شرایط زندگی و موانع، او را مجبور به انتخاب مسیر مهاجرت غیرقانونی می‌کند؛ در اینجا او انتظاری جز سه نتیجه ندارد: رهایی، مرگ یا بازگشت، که او را وادار می‌کند مسیر زندگی و مرگ را برای یافتن زندگی بهتر و شادتر تجربه کند.»

جشنواره‌ی کاپری هالیوود به نقطه‌ی تلاقی مهمی بین سینما و سینماگران اروپا و هالیوود تبدیل شده است. این جشنواره هر سال مجموعه‌ای از کارگردانان، بازیگران، تهیه‌کنندگان و ستاره‌های جدید هنر سینما را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد. این دوره از جشنواره از ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۵ دی ۱۴۰۴) تا ۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۲ دی ۱۴۰۴) در جزیره‌ی جذاب کاپری ایتالیا برگزار خواهد شد.