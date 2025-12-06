یازدهمین جشنواره‌ی بیت و حیران سردشت با مشارکت هنرمندانی از ۲۰ استان ایران و شرق کوردستان به کار خود پایان داد

4 ساعت پیش

یازدهمین جشنواره‌ی بیت و حیران سردشت با شرکت ۲۲۶ اثر از ۲۰ استان ایران و شرق کوردستان به کار خود پایان داد. برای اولین بار، این جشنواره با حضور هنرمندانی از قومیت‌های مختلف برگزار شد و در پایان هفت گروه، رتبه‌های اول، دوم و سوم جشنواره را در بخش‌های گوناگون کسب کردند.

جشنواره‌ی بیت و حیران در سردشت با اهدای جوایز به برگزیدگان بخش‌های مختلف، که صدا، رنگ و فرهنگ اصیل قومیت‌های گوناگون را گرد هم آورده بود، به فعالیت‌های خود پایان داد.

فرهاد محمودزاده، یکی از شرکت‌کنندگان در جشنواره، به کوردستان۲۴ گفت: «توانایی و تخصص اعضای هیئت داوران در سطح بالایی بود، بنابراین معتقدم هر کسی که در این جشنواره مقامی کسب کند، گویی یک رتبه‌ی علمی بالا در دانشگاه به دست آورده است.»

محمودزاده خوش‌بینی خود را نسبت به این گونه فعالیت‌ها و جشنواره‌ها ابراز کرد و اشاره داشت که می‌توان به این جشنواره اهمیت بیشتری داد و آن را گسترش داد تا به یک رویداد بین‌المللی تبدیل شود.

شرکت‌کنندگان از مناطق مختلف کوردستان نیز بر این باور بودند که این جشنواره فرصتی برای معرفی هنر و سازهای مختلف آن‌ها فراهم کرده و پلی برای ارتباط میان آن‌هاست.

عثمان صادقی، شرکت‌کننده در بخش لاوک (نوعی آواز کردی) از منطقه‌ی قاسملوی ارومیه، می‌گوید: «همه‌ی هنرمندان، هر یک با لهجه و لباس محلی اصیل خود در جشنواره شرکت کرده بودند و این جای افتخار است.»

همچنین دنیا کاکه‌یی، نوازنده و یکی از فعالان شرکت‌کننده، اظهار داشت: «این جشنواره زیبا و تاثیرگذار بود و نشانه‌ی دست‌اندرکاران و هنرمندان نیز در آن مشهود بود، لذا تلاش‌ها و کارهای آن‌ها شایسته‌ی تقدیر است.»

شاهین فتاحی، نوازنده‌ی دیوان که از جوانرود کرمانشاه آمده بود، گفت: «این جشنواره سکویی برای معرفی توانایی‌ها و سازهای ما بود و همچنین فعالیتی برای شناخت هنرمندان و دوستان جدید.»

این دوره‌ی جشنواره برای اولین بار با مشارکت هنرمندان سایر قومیت‌های ایران برگزار می‌شود. یک هنرمند ترکمن که در جشنواره شرکت کرده بود، می‌گوید موسیقی کوردی موسیقی اصیل است.

غفور امانیان، هنرمند ترکمن از استان گلستان، که در جشنواره شرکت کرده بود، به کوردستان۲۴ گفت: «موسیقی کوردی، موسیقی اصیلی است. در نوازندگی گروه‌ها آشکار شد که این موسیقی بسیار زیبا و واقعا اصیل است.»

۴۰۶ اثر به جشنواره ارسال شده بود که ۲۲۶ اثر برای شرکت در دو بخش رقابتی و جانبی انتخاب شدند. از میان گروه‌های نوازنده، هفت گروه؛ از میان نوازندگان تنبور، پنج نفر؛ از میان نوازندگان دوتار، پنج نفر؛ نوازندگان طبل، چهار نفر؛ نوازندگان دف، شش نفر؛ نوازندگان عود، چهار نفر؛ و همچنین در میان خوانندگان، هفت نفر رتبه‌های اول، دوم و سوم را کسب کردند.