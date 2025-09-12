دادستانی ترکیه برای شهردار زندانی استانبول خواستار صدور حکم نزدیک به ۹ سال زندان و ممنوعیت از فعالیت‌های سیاسی شد

1 ساعت پیش

نخستین جلسه‌ی دادگاه اکرم امام‌اوغلو، شهردار زندانی استانبول، به اتهام جعل مدرک دانشگاهی، روز جمعه، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۱ شهریور ۱۴۰۴)، با حضور اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، برگزار شد، اما این جلسه در نهایت به تاریخ ۲۰ اکتبر امسال (۲۸ مهر ۱۴۰۴) موکول گردید.

امام‌اوغلو در برابر قاضی اظهار داشت: «به هر حال برای من حکم زندان صادر خواهد شد و به‌سختی می‌توانم از خود دفاع کنم. این یک محاکمه‌ی بی‌معناست.»

پیش از پایان جلسه، دادستان کل به اتهام جعل اسناد رسمی، خواستار صدور حکم هشت سال و نه ماه زندان و ممنوعیت کامل از هرگونه فعالیت سیاسی برای اکرم امام‌اوغلو شد. این در حالی است که دانشگاه استانبول پس از دستگیری او در ماه مارس، مدرک تحصیلی‌اش را باطل کرده بود.

دادگاه همچنین دستور داد که در جلسه‌ی آینده، محمد پهلوان، وکیل بازداشتی امام‌اوغلو نیز در دادگاه حاضر شود.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، هر فردی که برای پست ریاست‌جمهوری نامزد می‌شود، باید دارای مدرک دانشگاهی باشد. در صورت پذیرفته شدن درخواست دادستانی استانبول، اکرم امام‌اوغلو به‌طور کامل از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم خواهد شد.

نیروهای امنیتی ترکیه روز چهارشنبه، ۱۹ مارس ۲۰۲۵ (۲۹ اسفند ۱۴۰۳)، با یورش به خانه‌ی اکرم امام‌اوغلو، او را بازداشت کردند. همچنین در روز ۲۸ همان ماه (۸ فروردین ۱۴۰۴)، به دستور دادستانی استانبول و به اتهام پول‌شویی، حکم بازداشت محمد پهلوان، وکیل وی، نیز صادر شد.