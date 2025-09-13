عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان تأکید کرد که باید حاکمیت قانون را بر شبه‌نظامیان اعمال کند

هوشیار زیباری، عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی «نشنال» اعلام کرد که عراق فرصتی طلایی برای پیشرفت پیش رو دارد. به گفته‌ی او، وضعیت امنیتی در سراسر عراق بهبود یافته و حملات تروریستی کاهش پیدا کرده است که این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی منجر شود.

زیباری افزود که شرایط کنونی عراق، شرکت‌های آمریکایی، به‌ویژه در حوزه‌ی نفت، را برای حضور و سرمایه‌گذاری در این کشور ترغیب کرده است.

این عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در خصوص حملات پهپادی به اقلیم کوردستان گفت: «دولت عراق نیت خیری دارد و تحقیقاتی را نیز انجام داده است، اما پس از پایان تحقیقات، عاملان این حملات را معرفی نکرده است.»

وی در پایان تأکید کرد که عراق بیش از هر چیز به ایجاد محیطی باثبات و آرام برای سرمایه‌گذاران و همچنین به قانون و دادگاه برای کنترل شبه‌نظامیان و قانون‌شکنان نیاز دارد.