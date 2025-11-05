محمد شکری: کمربند سبز و «مسیر زندگی» چهرهی اربیل را دگرگون میکنند
رئیس هیئت سرمایهگذاری اقلیم کوردستان اعلام کرد که دولت اقلیم در راستای دیدگاه کابینهی نهم برای توسعهی زیرساختهای اقتصادی و بخش گردشگری، ۷۳۳ پروژهی جدید را آغاز کرده است
محمد شکری، رئیس هیئت سرمایهگذاری دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴) به کوردستان۲۴ گفت که دیدگاه مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، بر اولویتبندی زیرساختهای اقتصادی، راهها و مکانهای گردشگری استوار است تا از طریق بخش گردشگری بتوان از سایر نهادهای دولتی حمایت مالی کرد و سایر بخشها را توسعه داد.
وی افزود که از ابتدای فعالیت کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان، ۷۳۳ پروژهی بزرگ جدید در حوزهی گردشگری و سرمایهگذاری آغاز شده است که بخش عمدهای از آنها با مشارکت بخش خصوصی و نظارت دولت اقلیم کوردستان اجرا شدهاند. شکری تأکید کرد که بخش خصوصی در حوزهی اقتصادی، شریک اصلی دولت است.
رئیس هیئت سرمایهگذاری همچنین فاش کرد که طرح جامع گردشگری دوکان با بودجهای بیش از دو میلیارد دلار تکمیل شده و تغییرات قابل توجهی در این منطقه ایجاد خواهد شد. او افزود که این طرح به سرمایهگذاران نیز ارائه شده، اما به دلیل برخی مشکلات فنی تاکنون اجرا نشده و بهزودی آغاز خواهد شد.
پروژههای راهبردی برای دگرگونی اربیل
شکری در ادامه گفت که پروژههای کمربند سبز اربیل و «مسیر زندگی» دو پروژهی بسیار راهبردی دولت اقلیم کوردستان هستند که سبک زندگی در اربیل را بهطور کامل تغییر خواهند داد. وی توضیح داد که کمربند سبز اکسیژن پاکی را فراهم میکند، برای هزاران جوان فرصت شغلی ایجاد میکند و به دلیل درختان زیتون و پسته، منافع اقتصادی زیادی نیز خواهد داشت. همزمان، در دو طرف «مسیر زندگی»، بیش از ۲۵ کیلومتر فضای تجاری و گردشگری ایجاد خواهد شد.
امروز چهارشنبه، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، سنگ بنای پروژهی «مسیر زندگی» را در شهر اربیل گذاشت. این پروژه تأثیرات همهجانبهای بر رشد بیشتر پایتخت، بهویژه از نظر گردشگری، خواهد داشت.
ویژگیهای پروژهی «مسیر زندگی»:
-مساحت: کل مساحت اختصاصیافته برای پروژه ۱۰۱,۶۰۰ متر مربع است.
-ساختار آبی: پروژه شامل ۳ دریاچه است و با ۲ مسیر آبی دایرهای در اطراف اربیل جریان مییابد.
-ابعاد مسیر: عرض مسیر پروژه بین ۱۵ تا ۲۵ متر و عمق آن ۵ متر خواهد بود.
-طراحی: پروژهی «مسیر زندگی» توسط مهندسان داخلی و مشاوران ایتالیایی طراحی شده است.
- موقعیت: پروژه از محلهی شاویس و سەبردان آغاز شده و تا جادهی اصلی کرکوک و سپس جادهی مخمور ادامه مییابد.