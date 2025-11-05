سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از اتمام آمادگی‌ها برای دوره‌ی ششم انتخابات پارلمانی خبر داد و اعلام کرد نامزدها می‌توانند از طریق بارکد الکترونیکی از نتایج خود مطلع شوند.

2 ساعت پیش

جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴) به کوردستان۲۴ گفت که نامزدها، احزاب و ائتلاف‌ها می‌توانند از طریق بارکد روی تلفن‌های همراه خود، از نتایج و درصد آرایشان مطلع شوند.

وی افزود که نتایج اولیه‌ی انتخابات، ۲۴ ساعت پس از پایان فرآیند رأی‌گیری، یعنی ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، اعلام خواهد شد.

غلای همچنین اشاره کرد که آمادگی‌های لجستیکی به پایان رسیده و تحویل‌گیری مدارس برای برگزاری انتخابات در آن‌ها آغاز شده است.

شفافیت بیشتر در فرآیند انتخابات

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق پیشتر در بیانیه‌ای در روز شنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴) اعلام کرده بود که دستگاه‌های رأی‌گیری، گزارش کامل نتایج مراکز رأی‌گیری را چاپ کرده و بلافاصله در اختیار نمایندگان نهادهای سیاسی، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها قرار خواهند داد.

کمیسیون همچنین خاطرنشان کرد که امسال گزینه‌های جدیدی اضافه شده است که به ناظران و نمایندگان نهادهای سیاسی اجازه می‌دهد در داخل مراکز رأی‌گیری از نتایج رأی‌گیری مطلع شوند. این گزینه با هدف افزایش شفافیت فرآیند انتخابات در نظر گرفته شده است.

زمان‌بندی تبلیغات و تعداد واجدین شرایط

جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون، در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴) به وب‌سایت کوردستان۲۴ گفته بود که تبلیغات انتخاباتی دوره‌ی ششم پارلمان عراق رسماً از ساعت ۱۲ بامداد روز جمعه ۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۱ مهر ۱۴۰۴) آغاز می‌شود. وی همچنین اعلام کرده بود که مهلت تبلیغات برای این انتخابات، روز شنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آبان ۱۴۰۴) به پایان می‌رسد.

در سراسر عراق، از جمله اقلیم کوردستان، ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ شهروند حق رأی دارند که از این تعداد، ۲۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۷۷۳ نفر در رأی‌گیری عمومی و ۱ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۸۰ نفر در رأی‌گیری ویژه شرکت خواهند کرد.

در این انتخابات، ۳۸ حزب سیاسی، ۳۱ ائتلاف و ۷۵ لیست مستقل شرکت می‌کنند. همچنین ۷ هزار و ۷۶۸ نفر شامل ۵ هزار و ۵۲۰ مرد و ۲ هزار و ۲۴۸ زن، خود را نامزد کرده‌اند.

انتخابات عمومی پارلمان عراق قرار است در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شود.